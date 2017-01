Τεχνόπολη: Πλούσιο το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Φεβρουαρίου

1.02 | Σεμινάριο | Αύξησε τις πωλήσεις: Γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου!

1&2.02 | 30ο Samsung Service Lab

2.02 | Ομιλία | It's the end of the world as we know it | #GR80S

3.02 | Ομιλία | Το διαμέρισμα. Εκεί που άλλαζε και δεν άλλαζε η ζωή μας | #GR80s

4.02 | Battle Of The Best Athens 2017 | Streetdance / Breakdance Festival

6.02 | Προβολή Ντοκιμαντέρ & Ανοιχτή συζήτηση | Οικογένεια και κοινή ανατροφή στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

7.02 | GR80s. Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη | Έναρξη ξεναγήσεων

7.02 | Product and Brand Monitoring @ the 14th Prod.Active Meetup

8.02 | Masterclass | Από το Πολυτεχνείο 1980 στην Οικουμενική με το Νίκο Αποστολόπουλο | #GR80s

9.02 | Workshop | Ένα μυθιστόρημα στο εργαστήριο: Κοινωνικές εικόνες μέσα από τον καύσωνα του 1987 | #GR80s

10.02 | Workshop | Η Ελλάδα της Βέφας και των Goody’s: Τι και πώς τρώγαμε τη δεκαετία του '80 | #GR80s

13.02 | Παρουσίαση Βιβλίου | «Ανισότητες, φτώχεια, οικονομικές ανατροπές στα χρόνια της κρίσης» των Τάσου Γιαννίτση & Σταύρου Ζωγραφάκη

13.02 | Σεμινάριο | Presentation & Communication skills: Make yourself heard

14.02 | Ομιλία | Λαϊκότητα και ποδόσφαιρο: Μορφές κοινωνικής αυτονομίας | #GR80s

15.02 | Masterclass | Η προεκλογική εκστρατεία Έβερτ 1986 | #GR80s

16.02 | Ομιλία | Ουίσκι στην Ελλάδα: Κατανάλωση και κοινωνικοί συμβολισμοί | #GR80s

16.02 | GR80s. Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη | Έναρξη θεατρικών ξεναγήσεων

17&18.02 | Συνέδριο | Τεχνοεπιστημονικός μετασχηματισμός στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1980: Πολιτικές συγκροτήσεων, συγκρούσεων και ανασχέσεων | #GR80s

19.02 | Κυριακές στην Τεχνόπολη | Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα

20.02 | Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων στην Τεχνόπολη

21.02 | Greek JavaScript User Group meetup

22.02 | Masterclass | Κοινωνικές διαστάσεις του ντoκιμαντέρ με το Λευτέρη Ξανθόπουλο | #GR80s

23.02 | Ομιλία | Από την αίθουσα στο σπίτι: Δημοφιλής κινηματογράφος του ’80 και βιντεοπαραγωγή | #GR80s

24.02 | Σεμινάριο | Market Yourself

25.02 | Workshop | Η δύσκολη ενηλικίωση των νέων της δεκαετίας του 1980. Λογοτεχνική αποτύπωση | #GR80s

28.02 | Ομιλία | Φαντασίες της πόλης και της αρχιτεκτονικής τη δεκαετία του ’80 | #GR80s



Η έκθεση GR80s. Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη, που άνοιξε τις πόρτες της στις 25 Ιανουαρίου, συνεχίζεται μέχρι τις 12 Μαρτίου.