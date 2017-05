Το 13ο Athens Digital Arts Festival μάς καλεί να φανταστούμε το μέλλον

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21 Μαΐου σε ένα ακίνητο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής, στην οδό Μητροπόλεως 23, το οποίο διαθέτει, για την υποστήριξη του Φεστιβάλ, η

«ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ».

Με τη θεματική «#PostFuture», το ADAF 2017 μάς καλεί να φανταστούμε το μέλλον!

«Τα τελευταία χρόνια, η εικονική πραγματικότητα τείνει να αναμειγνύεται με την καθημερινότητα και να επηρεάζει κάθε πτυχή της. Καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής αντικατοπτρίζεται από τη σύγκλιση των ορίων μεταξύ

«αληθινού» και «εικονικού», η φετινή διοργάνωση θα εξερευνήσει τον τρόπο που οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν την πορεία της τέχνης και, γενικότερα, των κοινωνιών», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Πάνω από 250 καλλιτέχνες από 22 χώρες θα καταθέσουν τη δική τους οπτική σχετικά με το μετα-μέλλον. Το ADAF 2017 σκοπεύει να φέρει σε επαφή την καλλιτεχνική κοινότητα με το κοινό, ώστε να διερευνήσει τη νέα συναρπαστική

«μετα-ψηφιακή» πραγματικότητα μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκθέσεις ψηφιακής τέχνης, διαδραστικές και οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, έργα web art, προβολές video art και animation, οπτικοακουστικές περφόρμανς και συμμετοχικά εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες επίσημων προσκεκλημένων και καλλιτεχνών, καθώς και παρουσιάσεις διεθνών φεστιβάλ, όπως τα Japan Media Arts Festival (Ιαπωνία), MashUp Film Festival (Γαλλία), ArtFutura (Ισπανία), Imagine Science Films Festival (ΗΠΑ), Videonale EV (Γερμανία), Mapping Festival (Ελβετία), VideoFormes Digital Arts (Γαλλία).

Φέτος, εμπλουτίζεται και η παιδική ενότητα, ADAF Kids, προσφέροντας την ευκαιρία στα παιδιά και τους γονείς τους να εξερευνήσουν τον μαγικό κόσμο της ψηφιακής κουλτούρας, μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια, τεχνολογικά πειράματα, προβολές animation και διαδραστικές εγκαταστάσεις.

Από τις 18 ως τις 21 Μαΐου, το ADAF θα φιλοξενήσει ομιλίες και εργαστήρια, όπως το Museum Beyond The Digital της Bhavani Esapathi, το Browser History Dating του Dries Depoorter, καθώς και ένα αφιέρωμα στον διεθνούς φήμης Theo-Mass Lexileictous. Η καθηλωτική εγκατάσταση Infinity Room του Refik Anadol, που παραβιάζει τα φυσικά όρια της οπτικής εμπειρίας, θα μεταφέρει το κοινό σε έναν άπειρα κινούμενο χώρο, ενώ στο υπόγειο του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί η οπτικοακουστική εγκατάσταση POV (Point Of View) των Nick Verstand, Nikki Hock, Pandelis Diamantides, η οποία μέσω ενός εντελώς σκοτεινού περιβάλλοντος ωθεί το κοινό να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του μέσω των αισθήσεων.

Στο πρόγραμμα οπτικοακουστικών περφόρμανς συμπεριλαμβάνονται: Η πρεμιέρα Vector Field του Fraction, η εντυπωσιακή οπτικοακουστική εμπειρία THÆTA μέρος της τριλογίας StratoFyzika's Shadows Trilogy, η πολυβραβευμένη ομάδα NOHLAB με το περίφημο λογισμικό τους NOS, το πρότζεκτ FIELD του Martin Messier που δημιουργεί ήχους από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του περιβάλλοντος, η ανατρεπτική περφόρμανς Color Field Immersion του Doron Sadja, η

«μαγική» περφόρμανς Tanukis των François Zajéga και Loïc Reboursière, καθώς και το πολυσυζητημένο Corpus Nil του Marco Donnarumma.

Στο πλαίσιο του έτους πολιτιστικών ανταλλαγών Ελλάδας-Κίνας, το ADAF και το Microwave International New Media Arts Festival συνεισφέρουν από κοινού στην ανάδειξη Ελλήνων και Κινέζων καλλιτεχνών. Όπως κάθε χρόνο, το ADAF 2017 συνεργάζεται με διεθνή μέσα και φορείς ψηφιακών τεχνών και παρουσιάζει την 24ωρη καλλιτεχνική προβολή «Digital Canvas», που μεταδόθηκε στο ikonoTV τον Μάιο του 2016 και έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του Creative Tech Week (2016).

Τέλος, το Φεστιβάλ μαζί με τη διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα The PhotoPhore διεξήγαγε ανοιχτό κάλεσμα καλλιτεχνών και θα προβάλλει συλλογή έργων video-art, ταινιών μικρού μήκους και animation, με θέμα «#PostReality».

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του ADAF 2017 επιμελούνται οι: Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, Σπύρος Μανολάτος, Νίκη Γεωργίου, Έλλη-Άννα Περιστεράκη, Ειρήνη Ολυμπίου, Κώστας Πέτρου και Χριστιάννα Καζάκου.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των: Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπουργείου Τουρισμού, υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιφέρειας Αττικής, Δήμου Αθηναίων, Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης-Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών-Σχολή Καλών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας-Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας-Master in Applied Arts, ΤΕΙ Αθήνας-Artec.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ADAF 2017 στο http://2017.adaf.gr/el/programme/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=*%2F+13th+Athens+Digital+Arts+Festival+%7C+Programme

.