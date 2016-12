Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο Smart Park: Μαγικό ταξίδι σε γιορτινές αγορές παρέα με τα ξωτικά του Άι Βασίλη!

Το Smart Park είναι το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα. Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του φιλοξενεί όλες τις γνωστές αλυσίδες value for money καταστημάτων μόδας και εστίασης. To άφθονο πράσινο, οι πεζόδρομοι και τα 300 στολισμένα δέντρα δημιουργούν το ιδανικό εορταστικό σκηνικό για να κάνετε τις βόλτες σας με άνεση και να αφήσετε τα παιδιά σας να παίξουν και να διασκεδάσουν στην πλατεία, την παιδική χαρά ή τον Χριστουγεννιάτικο παιδότοπο 11.000τ.μ. που διαθέτει μία μεγάλη συλλογή από εντυπωσιακά παιχνίδια για παιδιά.

Και αυτές τις γιορτές, το Πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ζωντανεύει γύρω από το μοναδικό concept του Smart Park: Shop, Play, Enjoy!

Smart Park στα Σπάτα (δίπλα στο Εκπτωτικό Χωριό)

Εύκολη πρόσβαση από την Αττική οδό (έξοδος 16Ρ)

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-6635982

http://www.smartpark.com.gr/

https://www.facebook.com/SmartPark.com.gr/