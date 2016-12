Αεροπειρατεία στη Μάλτα – Όμηροι 118 άνθρωποι

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο άγνωστοι έχουν καταλάβει αεροπλάνο της εταιρείας Afriqiyah Airways στην Λιβύη και απαίτησαν από το πλήρωμα να το κατευθύνει προς τη Μάλτα.

Στο αεροσκάφος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο αεροσκάφος επιβαίνουν 118 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα.

Το αεροσκάφος λίγο μετά τη μία το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) προσγειώθηκε στη Μάλτα και οι αρχές προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία με τους αεροπειρατές. Σύμφωνα με τους Timesofmalta οι αεροπειρατές είναι υποστηρικτές του καθεστώτος που είχε εγκαθιδρύσει στη χώρα ο Καντάφι.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by -JM

Οι αεροπειρατές απείλησαν να τινάξουν το αεροπλάνο στον αέρα. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο Reuters τα αιτήματα των αεροπειρατών δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Προς το παρόν το μόνο βέβαιο είναι ότι οι αεροπειρατές κατάφεραν να εισέλθουν στο αεροσκάφος στο έδαφος της Λιβύης, καθώς αυτό εκτελούσε εσωτερική πτήση, και υποχρέωσαν το πλήρωμα να κατευθυνθεί προς το νησί της Μάλτας.

