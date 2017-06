Αγγλία - Εκλογές: Ποια Μέι και ποιος Κόρμπιν; Πρωταγωνιστές οι σκύλοι! [pics]

Σύμφωνα με το BBC, περίπου 8.000 τουίτ που συνοδεύονταν από τη λέξη-κλειδί "#dogsatpollingstations" (#σκυλιασταεκλογικατμηματα) είχαν σταλεί μόνο τις πρώτες δύο ώρες της ψηφοφορίας που ξεκίνησε στις 07:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδας). Και δεν ήταν παρά μόνο η αρχή...

Ανάμεσα στις αναρίθμητες φωτογραφίες σκύλων από εκλογικά τμήματα στις τέσσερις γωνιές της χώρας, μπορούσε κανείς να δει τον "Joey", τον κόκερ στο Γκράντχαμ (ανατολική Αγγλία), συνετά προσδεδεμένο σε ένα πανό που έγραφε «εκλογικό τμήμα», ή τον "Buster", το κερν τεριέ στο Ρέιγκεϊτ, στο νότιο Λονδίνο, που φωτογραφήθηκε κι αυτό κοντά σε ένα παρόμοιο πανό.

Η εφημερίδα The Telegraph σημειώνει ότι μπορεί οι ψηφοφόροι να έχουν κουραστεί από την επιστροφή στις κάλπες, έπειτα από μια ιδιαίτερα πυκνή σειρά ψηφοφοριών τα τελευταία χρόνια, όμως «υπάρχει ένα πράγμα το οποίο εμείς οι Βρετανοί δεν θα βαρεθούμε ποτέ: να τραβάμε φωτογραφίες τους σκύλους μας στα εκλογικά τμήματα και να τις αναρτούμε στο διαδίκτυο».

«Γιατί το κάνουμε; Πώς άρχισε; Δεν θα έχουμε πιθανόν ποτέ τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις», προσθέτει.

Δείτε μερικές από τις χιλιάδες αναρτήσεις

Me and H fulfilling our civic duties (actually he was growling at a Tory Jack Russell) #dogsatpollingstations pic.twitter.com/FPdADFFmQU — Richard Coles (@RevRichardColes) 8 Ιουνίου 2017

"Wolfie, go and sit by the sign and smile."

Από την πλευρά των άλλων ζώων, η απόκριση επιχειρούσε, με δυσκολία, να οργανωθεί: «Συμπαθητικό το #dogsatpollingstations αλλά για εμάς θα είναι #horsesatpollingstations [#αλογασταεκλογικατμηματα], τουιτάρει ένας χρήστης αναρτώντας τη φωτογραφία ενός ιπποειδούς με καστανό τρίχωμα.

Το #catsatpollingstations [#γατοισταεκλογικατμηματα] εμφανίζεται μαζί με πολλές φωτογραφίες αιλουροειδών, αν και ορισμένα τουίτ προδίδουν κάποια ζήλεια για τη φρενίτιδα υπέρ των κυνοειδών: «Ξεχάστε το #dogsatpollingstations. Εγώ βρήκα αυτή τη μικρή τίγρη έτοιμη να φυλάξει την κάλπη», τουιτάρει ο Στιούαρτ.

Μπροστά στον πολλαπλασιασμό των φωτογραφιών σκύλων η ένωση Dogs Trust καλούσε τα εκλογικά τμήματα να δημιουργήσουν, στο μέτρο του δυνατού, ειδικούς χώρους με δοχεία νερού, όπου τα σκυλιά να μπορούν να περιμένουν τα αφεντικά τους ενόσω θα ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Δίνοντας έναν πιο σοβαρό τόνο, η Βασιλική Εταιρία Προστασίας των Ζώων (RSCA) ανήρτησε φωτογραφίες σκύλων που ζητούν υιοθεσία μαζί με τη λέξη-κλειδί #dogswhoarenotatpollingstations (#σκυλιαπουδενειναισταεκλογικατμηματα).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ