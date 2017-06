Αγγλία: Mayday για το σχηματισμό κυβέρνησης – Η Μέι στη Βασίλισσα

Ήταν μια βαριά προσωπική ήττα για την Τερέζα Μέι. Απέτυχε να οδηγήσει τους Συντηρητικούς στην αυτοδυναμία μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές και (όπως ο προκάτοχός της Ντέιβιντ Κάμερον μετά το δημοψήφισμα για το Brexit) οδήγησε τη χώρα σε πολιτικό χάος.

Και ενώ αρνείται να παραιτηθεί (όπως της ζήτησαν ακόμη και στελέχη του κόμματός της) αποφάσισε να σχηματίσει κυβέρνηση σε συνεργασία με το Δημοκρατικό Ενωτικό κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας (DUP). Στις 14:30 (ώρα Ελλάδας) θα βρεθεί στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για να γίνει δεκτή από τη Βασίλισσα Ελισάβετ και να της ζητήσει την άδεια να προχωρήσει στο σχηματισμό κυβέρνησης. Την οποία, φυσικά, θα πάρει.

Οι Συντηρητικοί πήραν (σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα) 317 έδρες στο βρετανικό κοινοβούλιο και δεν κατάφεραν να φτάσουν στο στόχο των 326 που θα τους έδιναν την αυτοδυναμία.

With Kensington left to declare, here's how the political map of Great Britain now looks.



Con: 317 (-12)

Lab: 261 (+29)

SNP: 35 (-21) pic.twitter.com/HNyrsY7FVk