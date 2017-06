Αγγλικές εκλογές: Το Charlie Hebdo `αποκεφαλίζει` την Τερέζα Μέι! [pics]

Ενώ οι Βρετανοί ψηφίζουν από το πρωί, με το δίπολο Μέι - Κόρμπιν να "μάχεται" για την εκλογική νίκη, το γαλλικό σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo προκαλεί και πάλι.

Στο καινούργιο του τεύχος, το περιοδικό σατιρίζει τόσο τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στην Βρετανία, όσο και την στάση της Βρετανίδας πρωθυπουργού, Τερέζα Μέι.

Το εξώφυλλο του περιοδικού αυτήν την φορά δείχνει την Τερέζα Μέι να είναι... αποκεφαλισμένη (!) και μάλιστα η ίδια απεικονίζεται να... κρατάει το κεφάλι της στα χέρια!

Η λεζάντα γράφει "too much is too much", σατιρίζοντας την ατάκα "enough is enough" (σ.σ. αρκετά) που είπε η Βρετανίδα πρωθυπουργός μετά το νέο τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο...

Δείτε το σκίτσο

Φωτογραφία: Charlie Hebdo

Εκτός από την κριτική στην Μέι, πάντως, το περιοδικό σατιρίζει και τον πανικό που έχει σπείρει η εξάπλωση της τρομοκρατίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Βρετανία – Εκλογές Live: Λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν

Σε ένα από τα σατιρικά σκίτσα παρουσιάζονται πολλοί Βρετανοί πολίτες να τρέχουν για να σωθούν από τους τρομοκράτες και η λεζάντα γράφει: "Συμβουλές για να αδυνατίσεις από το Ισλαμικό Κράτος- Τρέξτε γρήγορα"...

Δείτε το