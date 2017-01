Άγριος καυγάς Τραμπ - δημοσιογράφου – Αρνήθηκε να του κάνει ερώτηση [vid]

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ τα έβαλε τόσο με το CNN όσο και με το Buzzfeed. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πρόκειται για τα δυο ΜΜΕ που δημοσίευσαν πρώτα την αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών, που ήθελε τη ρωσική κυβέρνηση να εκβιάζει τον Τραμπ με ένα βίντεο στο οποίο κάνει όργια σε σουίτα ξενοδοχείου στη Μόσχα.

Ο μεγιστάνας επιτέθηκε και στα δυο Μέσα κατηγορώντας τα για ψευδείς ειδήσεις ενώ απαγόρευσε στον δημοσιογράφο Τζιμ Ακόστα του CNN, ο οποίος κάλυπτε τη συνέντευξη Τύπου, να κάνει ερώτηση. Ο δημοσιογράφος επέμενε να απευθύνει ερώτημα στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, με εκείνον να του κουνά το δάχτυλο αρνητικά και να του λέει με ύφος να σιωπήσει.

.@Acosta's exchange with the President-elect during this Trump presser: pic.twitter.com/skpy8RC0Ne