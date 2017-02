Άγριος τσακωμός Τραμπ με τον Αυστραλό πρωθυπουργό! `Μας στέλνετε τους επόμενους βομβιστές της Βοστώνης`!

Περίμενε κανείς πως δεν θα γινόταν κι αυτό κάποια στιγμή; Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κρύψει τον χαρακτήρα του. Και την κακή του πλευρά τη γνώρισε πρώτος ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, στον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έκλεισε το τηλέφωνο στα… "μούτρα" μετά από 25 λεπτά συνομιλίας!

Τι κι αν η Αυστραλία ήταν παραδοσιακά μια από τις στενότερες συμμάχους των ΗΠΑ. Ο Τραμπ δεν τα λογαριάζει αυτά. Και όπως αποκαλύπτει η Washington Post, έφτασε στο σημείο να τσακωθεί με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Μάλκομ Τέρνμπουλ κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τις προηγούμενες μέρες.

Αιτία το προσφυγικό και το διάταγμα ντροπή του Τραμπ. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δυο ηγετών έγινε το περασμένο Σάββατο (29.01.2017) για να συζητήσουν το πως αυτό θα επηρεάσει τις συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας. Αλλά στο… δρόμο, κάτι πήγε στραβά. Ο Τραμπ άρχισε να φωνάζει και έκλεισε το τηλέφωνο! Και το έκλεισε μετά από 25 λεπτά συνομιλίας, ενώ αρχικά ήταν προγραμματισμένο να μιλήσουν μια ώρα!

Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Τέρνμπουλ πως είχε μιλήσει και με άλλους ηγέτες εκείνη την ημέρα (ανάμεσά τους ο Βλαντιμίρ Πούτιν και η Άνγκελα Μέρκελ) και… ευθαρσώς του ανακοίνωσε πως το μεταξύ τους ήταν «το χειρότερο τηλεφώνημα»! Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται επίσης να είπε στον Αυστραλό πρωθυπουργό «δεν είναι καλή μέρα φίλε» (σ.σ. mate η λέξη που είπε και την οποία χρησιμοποιούν πολύ στη Βρετανία και την Αυστραλία όπως το tude στις ΗΠΑ).

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Τραμπ όχι μόνο «την είπε» στον Αυστραλό πρωθυπουργό για τη συμφωνία που είχε υπογράψει με τον Μπαράκ Ομπάμα όσον αφορά στους πρόσφυγες αλλά τον κορόιδεψε και για την οριακή του πλειοψηφία και έφτασε στο σημείο να τον κατηγορήσει πως με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί, η Αυστραλία επί της ουσίας στέλνει στις ΗΠΑ τους επόμενους «βομβιστές της Βοστώνης» (σ.σ. αναφερόταν στους αδερφούς Τσαρνάεφ που έκαναν την επίθεση στο Μαραθώνιο της Βοστώνης τον Απρίλιο του 2015).

«Είναι η χειρότερη συμφωνία όλων των εποχών» φέρεται να είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στα όσα έχουν συμφωνήσει Τέρνμπουλ – Ομπάμα, πως δηλαδή οι ΗΠΑ θα δεχτούν 1.250 από τους δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που βρίσκονται στα κέντρα κράτησης στην Αυστραλία. «Αυτό θα με σκοτώσει πολιτικά» είπε ο Τραμπ και φυσικά tweet-αρε γι’ αυτό! «Το πιστεύετε; Η κυβέρνηση Ομπάμα συμφώνησε να πάρει χιλιάδες παράνομους μετανάστες από την Αυστραλία. Γιατί; Θα μελετήσω αυτή την ηλίθια συμφωνία!»

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!