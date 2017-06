Αμερικανικό αντιτορπιλικό συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο νοτιοδυτικά της Γιοκοσούκα [vid]

Σε ανακοίνωσή του, το αμερικανικό ΠΝ ανέφερε ότι το πλοίο USS Fitzgerald συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο 56 ναυτικά μίλια (περίπου 103 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά της Γιοκοσούκα και ότι «αξιολογείται» ακόμη το πόσο σοβαρά έχουν τραυματιστεί μέλη του πληρώματός του.

Κατά την ίδια πηγή, το αμερικανικό αντιτορπιλικό ζήτησε τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος της Ιαπωνίας.

Here's video of the damage to the USS Fitzgerald. @AP now reports unspecified injuries. pic.twitter.com/UiDqNy7MLg