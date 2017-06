Αμερικανικό αντιτορπιλικό συγκρούστηκε με πλοίο στην Ιαπωνία! Επτά αγνοούμενοι, βάζει νερά το πολεμικό πλοίο!

Ένας τραυματισμένος ναύτης του αντιτορπιλικού USS Fitzgerald παραλήφθηκε από ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος της Ιαπωνίας και διακομίζεται σε νοσοκομείο, μετά τη σύγκρουση του πολεμικού με ένα εμπορικό πλοίο υπό σημαία Φιλιππίνων, το ACX Crystal, στα ανοικτά της Ιαπωνίας, όπως ανακοίνωσε ο έβδομος στόλος των ΗΠΑ.

Το εξαιρετικά σπάνιο ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας νοτιοδυτικά της Γιοκοσούκα της Ιαπωνίας.

Δείτε τις εικόνες που μετέδωσαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης

UPDATE: @USNavy says 7 sailors are missing from USS Fitzgerald. Commanding Officer among 4 injured & flown off ship. pic.twitter.com/Ifc1rGLhoE — Kevin W. (@kwilli1046) 17 Ιουνίου 2017

How the hell did the ACX Crystal seemingly purposefully hit the USS Fitzgerald?

Something is fishy here, folks.#DC pic.twitter.com/q9mbdkNTOz — Bruce Porter, Jr. (@NetworksManager) 16 Ιουνίου 2017

Δύο σοβαρά τραυματίες, επτά αγνοούμενοι

Ο πλοίαρχος του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Fitzgerald και ένας ναύτης είχαν ανάγκη επείγουσα ιατρική περίθαλψη μετά τη σύγκρουση του πολεμικού με ένα υπό φιλιππινέζικη σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων νοτιοδυτικά των ακτών της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε ο 7ος στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Η μεταφορά των τραυματιών

Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Fitzgerald

Πλοίο που σπεύδει σε βοήθεια

«Ως αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δύο τραυματίες που χρειάστηκαν επείγουσα διακομιδή. Ο ένας ήταν ο πλοίαρχος Μπράις Μπένσον, ο διοικητής του Φιτζέραλντ, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο του Ναυτικού στη Γιοκοσούκα και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Μια δεύτερη ιατρική διακομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κατάσταση άλλων τραυματιών βρίσκεται υπό εκτίμηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επτά ναύτες αγνοούνται και το πλήρωμα του αντιτορπιλικού, όπως και σκάφη του Λιμενικού Σώματος της Ιαπωνίας, συνεχίζουν να τους αναζητούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Associated Press, με έκτακτη ενημέρωσή του, αναφέρει πως η εισροή υδάτων έχει σταθεροποιηθεί, με τις έρευνες για τους επτά αγνοούμενους να συνεχίζονται.

BREAKING: US Navy says flooding stabilized on USS Fitzgerald after collision; 2nd Navy ship assisting; search continues for 7 sailors — The Associated Press (@AP) 17 Ιουνίου 2017

Μεγάλες ζημιές

Νωρίτερα αμερικανός αξιωματούχος ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί έκανε λόγο για πολλούς τραυματισμούς από τη σύγκρουση. Κατά τον ίδιο αξιωματούχο το αντιτορπιλικό έχει υποστεί μεγάλες ζημιές πάνω και κάτω από την ίσαλο, έχει βάλει νερά σε πολλά τμήματά του και δεν μπορεί να κινηθεί αυτόνομα.

Τεράστιες οι σημιές στο αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Fitzgerald

Το ACX Crystal, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK μετέδωσε πλάνα του αντιτορπιλικού τα οποία μαγνητοσκοπούνταν από τον αέρα, στα οποία ήσαν εμφανείς μεγάλες ζημιές στη δεξιά πλευρά του Φιτζέραλντ. Οι ζημιές είναι εμφανείς ακριβώς δίπλα στα συστήματα ραντάρ Aegis και πίσω από τους σωλήνες κάθετης εκτόξευσης πυραύλων.

Το ACX Crystal, υπό σημαία Φιλιππίνων

Σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ούτε το αμερικανικό πολεμικό ούτε το φιλιππινέζικο εμπορικό πλοίο διατρέχουν τον κίνδυνο να βυθιστούν.

Το αμερικανικό αντιτορπιλικό ζήτησε τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος της Ιαπωνίας, το οποίο έστειλε περιπολικά, ρυμουλκά και ένα ελικόπτερο στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters