Αμόκ Τραμπ! Υπερεκτιμημένη ηθοποιός η Μέριλ Στριπ [vids]

Μια από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κινηματογράφος, είτε σε κάποιον αρέσει είτε όχι, έγινε το πρόσωπο της βραδιάς μετά την απονομή των Χρυσών Σφαιρών όχι γιατί τιμήθηκε με το βραβείο Cecil B. DeMille για τη συνολική προσφορά της αλλά γιατί έγινε το πρόσωπο της βραδιάς όταν μίλησε για τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να… μιλήσει για τον Ντόναλντ Τραμπ!

Η Στριπ όχι μόνο απαρίθμησε τους ηθοποιούς που κάνουν καριέρα στο Χόλιγουντ αλλά δεν κατάγονται από τη Μέκκα του κινηματογράφου, το Λος Άντζελες είτε από τις ΗΠΑ («αν τους διώξουμε, θα μείνουμε μόνο με το ποδόσφαιρο και τις πολεμικές τέχνες, που δεν είναι τέχνες!», είπε) αλλά έστησε στον τοίχο τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ για τη συμπεριφορά του προς έναν ρεπόρτερ των New York Times που έχει κινητικά προβλήματα και τον οποίο ο Τραμπ είχε κοροϊδέψει δημόσια σε ομιλία του το 2015. Και το έκανε με τέτοιο τρόπο που δεν ανέφερε ούτε μια φορά το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ!

Αποδεικνύοντας τεράστια αποθέματα… μικροπρέπειας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στη διάσημη ηθοποιό μέσω δήλωσης τους New York Times, όπου είπε πως δεν θα περίμενε τίποτα περισσότερο από μια θαυμάστρια της Χίλαρι, η οποία μάλιστα την προλόγισε (σαν να είναι έγκλημα αυτό) στο συνέδριο των Δημοκρατικών. Αλλά το θέμα είναι πως δεν σταμάτησε εκεί.

Απέδειξε για άλλη μια φορά πως δεν έχει συναίσθηση του αξιώματος το οποίο θα αναλάβει επίσημα στις 20 Ιανουαρίου. Μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter λοιπόν, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στη Μέριλ Στριπ, την οποία χαρακτήρισε υπερεκτιμημένη ηθοποιό (!), ναι ναι τη Μέριλ Στριπ, και «υπηρέτρια» της Χίλαρι που ηττήθηκε μεγαλοπρεπώς! Και επέμεινε ότι δε κορόιδεψε τον Σερζ Κοβέλσκι, ρεπόρτερ των New York Times με κινητικά προβλήματα αλλά ήθελε να δείξει πόσο «δουλοπρεπής» ήταν όταν άλλαξε γνώμη για άρθρο που είχε γράψει το 2001!

«Η Μέριλ Στριπ, μια από τις πιο υπερεκτιμημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, δεν με ξέρει αλλά μου επιτέθηκε στις Χρυσές Σφαίρες. Είναι μια υπηρέτρια της Χίλαρι που ηττήθηκε μεγαλοπρεπώς. Για 100η φορά, δεν κορόιδεψα ποτέ έναν ανάπηρο ρεπόρτερ (δεν θα το έκανα ποτέ) αλλά απλά τον έδειξα ως "δουλοπρεπή" όταν άλλαξε εντελώς ένα άρθρο 16 ετών που είχε γράψει για να με δείξει κακό. Απλά, περισσότερα ανέντιμα media!» ήταν το… αμόκ του Τραμπ μέσω twitter!

Μέριλ Στριπ: Η βία φέρνει βία και είμαστε όλοι χαμένοι

Περιγράφοντας τη στιγμή που τη συγκλόνισε περισσότερο, κατά τον ευχαριστήριο λόγο της αφού παρέλαβε το βραβείο Cecil B. DeMille από τα χέρια της Βαϊόλα Ντέιβις, η Μέριλ Στριπ ούτε λίγο ούτε πολύ αποκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ bully, έναν άνθρωπο που εκφοβίζει χρησιμοποιώντας την εξουσία του. Αλλά σε κανένα σημείο δεν τον κατονόμασε. Αλλά όποιος έχει τη μύγα…

«Ήταν η στιγμή εκείνη που το πρόσωπο που ζητήθηκε να καθίσει στην πιο αξιοσέβαστη θέση της χώρας μας, μιμήθηκε έναν ρεπόρτερ με ειδικές ανάγκες, κάποιον που δεν μπορούσε να "απαντήσει". Μου ράγισε την καρδιά όταν το είδα και δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Γιατί δεν ήταν σε ταινία αλλά στην πραγματική ζωή. Και όταν γίνεται από κάποιον που έχει εξουσία, είναι σαν να δίνει την άδεια σε άλλους να κάνουν το ίδιο. Η έλλειψη σεβασμού φέρνει έλλειψη σεβασμού και η βία φέρνει βία. Και όταν οι ισχυροί χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να εκφοβίζουν όλοι χάνουμε» είπε η Στριπ, μεταξύ πολλών άλλων… "καρφιών" προς τον Τραμπ.

