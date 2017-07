Αμβούργο: `Απεγκλωβίστηκε` η Μελάνια Τραμπ! Ξανά στο πλευρό του Ντόναλντ [pics]

Εκπρόσωπος της Μελάνια Τραμπ δήλωνε: "Δεν έχουμε πάρει το ΟΚ από την αστυνομία να βγούμε από το κτίριο".

Μάλιστα, η Πρώτη Κυρία έχασε και την κρουαζιέρα για τις συζύγους και τους συζύγους των ξένων ηγετών και ήταν η μόνη που δεν πήγε.

Τελικά, μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο φωτογραφικός φακός "έπιασε" τη Μελάνια στο πλευρό του συζύγου της, την ώρα που έφταναν σε συναυλία προς τιμήν των ηγετών.

