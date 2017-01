Ανατριχιαστικά πλάνα! Η στιγμή που ο Ελληνοαυστραλός θέρισε 5 ζωές στη Μελβούρνη [vid]

Στα σοκαριστικά πλάνα φαίνεται η στιγμή που ο Δημήτρης Γαργασούλης επιταχύνει το αυτοκίνητό του και πέφτει πάνω σε πεζούς σε πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο στη Μελβούρνη, σκοτώνοντας 5 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους πολίτες που περπατούσαν αμέριμνοι.

Οι πολίτες φαίνεται να τρέχουν να σωθούν καθώς το αυτοκίνητο επιτάχυνε κατά πάνω τους. Από την αιματηρή επίθεση σκοτώθηκαν ένα βρέφος 3 μηνών, ένα 10χρονο κορίτσι, δύο άντρες και μια γυναίκα, με την αστυνομία να έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς πως ο Δημήτρης Γαργασούλης φώναζε "Αλαχού Ακμπάρ".

Ο 26χρονος δράστης με ιστορικό βίας λίγη ώρα πριν από την επίθεση είχε μαχαιρώσει τον αδερφό του σε σταθμό του Μετρό. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Αυστραλία Αλέκο Μάρκελο, ο δράστης είχε αποφυλακιστεί πριν από έξι μήνες.

First clear photos of the driver of the maroon sedan believed to have struck and killed three in Melbourne. Picture: Tony Gough pic.twitter.com/Ziqv2Y2uds