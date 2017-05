Ανατροπή! Οι Σαουδάραβες τα `έπαιξαν` με την Ιβάνκα - Γοήτευσε και τον πρίγκιπα [pics, vids]

Η Ιβάνκα Τραμπ φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα του σχεδιαστή Cédric Charlier, αξίας περίπου 1.500 ευρώ και κατάφερε να γίνει το πιο hot θεμα για την Σαουδική Αραβία.

Όλοι μιλάνε για την όμορφη κόρη του Τραμπ ενώ ένας Σαουδάραβας δε δίστασε να αναρτήσει βίντεο στο twitter, όπου ζητούσε από τον Βασιλιά το χέρι της Ιβάνκα.

Το hashtag #BintTrump, που στα αραβικά σημαίνει «η κόρη του Τραμπ» είναι το κορυφαίο trend σήμερα, με περισσότερες από 50.000 αναφορές, παρόλο που η οικογένεια βρίσκεται μόλις λίγες ώρες στη χώρα. Εν αντιθέσει με την Μελάνια Τραμπ, που μάλλον πέρασε απαρατήρητη, η Ιβάνκα κατάφερε να γοητεύσει ακόμη και τον πρίγκιπα της χώρας, ο οποίος κοιτώντας την με θαυμασμό της έδειξε πως να πιει τον παραδοσιακό καφέ που τους κέρασε.

"Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ και να εγγυηθούμε ότι η Ιβάνκα θα κάνει πολλές επενδύσεις εδώ, ώστε να έρχεται συχνά στη χώρα μας" έγραψε άλλος χρήστης στο twitter.

Κάποιος άλλος ανησυχούσε μήπως ο ήλιος πειράξει το ευαίσθητο δέρμα της Ιβάνκα καθως η θερμοκρασία σήμερα στο Ριάντ αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν ήταν και λίγοι όσοι έκαναν λόγο για πριγκιπική ομορφιά.

Ωστόσο, κάποιες γυναίκες ενοχλήθηκαν από τον θαυμασμό των συμπολιτών τους για την Ιβάνκα και τους πλήρωσαν με το ίδιο νόμισμα, γράφοντας στα κοινωνικά δίκτυα πόσο γοητευτικός είναι ο σύζυγος της, Τζάρεντ Κάσνερ.

