Άνοιξε πυρ σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης! Νεκρός ο δράστης!

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Bronx Lebanon στη Νέα Υόρκη, όπου ένας ένοπλος άνοιξε πυρ! Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ το WCBS-TV μεταδίδει πως ο δράστης φέρεται να είναι πρώην εργαζόμενος του νοσοκομείου.

Λίγο αργότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ο δράστης είναι νεκρός, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, με την εφημερίδα New York Times να αναφέρει ότι τουλάχιστον τρεις γιατροί δέχθηκαν πυρά. Η εφημερίδα, επικαλούμενη αξιωματούχο του πυροσβεστικού σώματος, τόνισε ότι κατάσταση της υγείας των γιατρών δεν έχει γνωστή.

Η εφημερίδα συμπλήρωσε ότι τουλάχιστον ένας από τους τραυματισμένους γιατρούς δεχόταν τις πρώτες βοήθειες από ανθρώπους που βρίσκονται εντός του νοσοκομείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Δείτε εικόνες από το σημείο

Police are going up floor by floor looking for the suspect after multiple people shot at Bronx-Lebanon Hospital: https://t.co/4qsuOtH59v pic.twitter.com/Wu72kWz0Qq