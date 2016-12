Αντίο George Michael! This Christmas he broke our hearts!

Θλίψη στην παγκόσμια μουσική κοινότητα έχει σκορπίσει ο θάνατος του George Michael. Ο διάσημος τραγουδιστής πέθανε από καρδιά στα 53 του χρόνια στο σπίτι του. Και πορεί το Last Christmas και η "πληγωμένη καρδιά" του να μας συνοδεύει εδώ και δεκαετίες κάθε Χριστούγεννα, αλλά τα φετινά Χριστούγεννα ήταν ο θάνατός του που πλήγωσε εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Το ταλέντο του ως τραγουδιστή, τραγουδοποιού και μουσικού παραγωγού έκανε τον Τζορτζ Μάικλ έναν από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες στον κόσμο, έχοντας πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ στη διάρκεια της καριέρας του. Το ταλέντο, τα τραγούδια, η εμφάνιση και η σκηνική του παρουσία τον μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αγαπημένα είδωλα των εφήβων πίσω στη δεκαετία του '80 και τον καθιέρωσαν στο μουσικό στερέωμα.

Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε με τους Wham!, o George Michael αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα που του χάρισε σειρά βραβείων και τον έκανε πολυεκατομμυριούχο. Το μόνο πράγμα που απείλησε να επισκιάσει το αδιαμβισβήτητο ταλέντο του ήταν η μάχη του με τα ναρκωτικά και οι συλλήψεις του που γίνονταν πάντα πρωτοσέλιδα.

Ο George Michael, με πραγματικό όνομα Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου, γεννήθηκε στο βόρειο Λονδίνο στις 25 Ιουνίου 1963. Ο πατέρας του ήταν Ελληνοκύπριος εστιάτορας που είχε μεταναστεύσει στο Λονδίνο το 1950 και η μητέρα του Αγγλίδα χορεύτρια. Δεν έζησε ευτυχισμένη παιδική ηλικία, καθώς οι γονείς του εργάζονταν συνέχεια για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και άφηναν ελάχιστα περιθώρια για στοργικές στιγμές. "Ποτέ δεν με εξήραν, ποτέ δεν με βοήθησαν. Δεν ήταν επομένως όπως στο "Μικρό σπίτι στο Λιβάδι".

Όταν μετακόμισαν στο Hertfordshire γνώρισε τον Andrew Ridgeley, συμμαθητή του στο τοπικό σχολείο. Δεν άργησαν να ανακαλύψουν πως είχαν κοινό ενδιαφέρον για τη μουσική και μαζί με φίλους σχημάτισαν μια μπάντα που κράτησε για λίγο. Ήταν το 1981 που οι δυο τους έφτιαξαν τους Wham! Η πρώτη τους δουλειά Wham Rap! απέτυχε να μπει στα charts, αλλά με το Young Guns (Go For It) βρέθηκαν στο No 3 των βρετανικών charts.

Το δίδυμο είχε υιοθετήσει μια άκρως επαναστατική εικόνα με δερμάτινα και τραγούδια όπως το Bad Boys. Δεν άργησαν να προσανατολιστούν σε πιο ποπ προσεγγίσεις, να σημειώσουν παγκόσμια επιτυχία με το Wake Me Up Before You Go-Go και να πετάξουν τα δερμάτινα για πιο μοντέρνα ρούχα. Ήταν σχεδόν αναπόφευκτο ο George Michael ως frontman των Wham! να αποφασίσει να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Το single Careless Whisper του 1984, που είχαν γράψει μαζί με τον Andrew Ridgeley, ήταν για το σόλο ξεκίνημά του. Ωστόσο το τραγούδι πιστώθηκε ως "Wham! featuring George Michael" στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Διαλύθηκαν τελικά το 1986 και την Άνοιξη της επόμενης χρονιάς κυκλοφόρησε το I Knew You Were Waiting (For Me), ντουέτο με ένα από τα μουσικά του ινδάλματα, την Aretha Franklin. Ήταν τότε που είχαν αρχίσει να εγείρονται αμφιβολίες για τη σεξουαλικότητά του. Σε συνέντευξή του στον Independent επέρριψε την ευθύνη για την κατάθλιψη μετά τη διάλυση των Wham! στο γεγονός πως συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν bisexual αλλά ομοφυλόφιλος.

Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του 1987 γράφοντας και ηχογραφώντας το πρώτο σόλο άλμπουμ του Faith που κυκλοφόρησε το Φθινόπωρο του ίδιου χρόνου. Έφτασε στην κορυφή των βρετανικών και αμερικανικών charts, πούλησε 25 εκατομμύρια άλμπουμ και κέρδισε Grammy το 1989. Μπορεί το πρώτο single από το άλμπουμ του I Want Your Sex να προκάλεσε αντιδράσεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς των ΗΠΑ, με πολλούς να αρνούνται να το παίξουν και άλλους να αλλάζουν τη λέξη σεξ με τη λέξη αγάπη, αλλά το τραγούδι έφτασε στην πρώτη τριάδα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η παγκόσμια περιοδεία το 1988 εδραίωσε τον George Michael ως ποπ σταρ. Οι συνεχείς όμως περιοδείες του και η αγάπη χιλιάδων έφηβων κοριτσιών που ούρλιαζαν όταν τον έβλεπαν τον εξάντλησαν και επιδείνωσαν τις περιόδους κατάθλιψης που είχε αρχίσει να βιώνει σε τακτική βάση. Αρνήθηκε έτσι να προωθήσει το δεύτερο άλμπουμ του Listen Without Prejudice Vol. 1 και δεν έκανε κανένα video clip για να υποστηρίξει τα τραγούδια. Ήταν μια πολύ πιο εσωστρεφής δουλειά από ό,τι το Faith και ένα άλμπουμ που στόχευε σε ένα πιο ενήλικο κοινό. Απέτυχε ωστόσο να σημειώσει την επιτυχία της προηγούμενης δουλειάς του στις ΗΠΑ, αν και στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε το Faith.

Ενώ έδινε μια συναυλία στο Ρίο στα πλαίσια της περιοδείας του Cover to Cover το 1991 γνώρισε τον Anselmo Feleppa. Τον άντρα που έγινε σύντροφός του αν και ο George Michael δεν είχε ακόμα αποκαλύψει δημόσια πως ήταν ομοφυλόφιλος. Τους χώρισε τελικά ο θάνατος, με τον Anselmo να πεθαίνει από εγκεφαλική αιμορραγία το 1993.

Με τον σύντροφό του Anselmo Feleppa που πέθανε το 1993

Τα σχέδιά του για το Listen Without Prejudice Vol 2 διαλύθηκαν λόγω της νομικής διαμάχης με τη δισκογραφική του εταιρεία Sony. Αποδείχτηκε μακρά και δαπανηρή μάχη για τον George Michael που διέκοψε οριστικά τη σχέση του με τη Sony. Τον Νοέμβριο του 1994 κυκλοφόρησε το single Jesus to a Child, αφιέρωμα στον νεκρό εραστή του Anselmo Feleppa. Αμέσως πήγε στο No 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το single ήταν και στο άλμπουμ του Older που χρειάστηκε 3 χρόνια να ολοκληρωθεί και κυκλοφόρησε το 1996.

Η αποκάλυψη για τη σεξουαλικότητά του

Το σκοτεινό και μελαγχολικό Older περιελάμβανε μια σειρά από αναφορές στη σεξουαλικότητά του, ενώ παράλληλα άλλαξε την εικόνα του, κουρεύοντας τα μακριά μαλλιά του και αφήνοντας γένια και φορώντας και πάλι δερμάτινα. Το άλμπουμ σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, αλλά είχε απογοητευτικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου το κοινό φαινόταν πως λαχταρούσε τον ποπ superstar George Michael από τον πιο σοβαρό καλλιτέχνη που φιλοδοξούσε να γίνει.

Ψηφίστηκε καλύτερος Βρετανός τραγουδιστής στα Brit Awards και κέρδισε τον τίτλο του συνθέτη της χρονιάς για τρίτη συνεχή χρονιά στα βραβεία Ivor Novello. Ο θάνατος της μητέρας του από καρκίνο τον βύθισε σε έναν ακόμα γύρο κατάθλιψης. Είχε σκεφτεί, όπως δήλωσε στο περιοδικό GQ, την αυτοκτονία και τον απέτρεψε ο νέος σύντροφός του Kenny Goss.

Ήταν τον Απρίλιο του 1998 που συνελήφθη σε δημόσια τουαλέτα του Μπέβερλι Χιλς από μυστικό αστυνομικό και κατηγορήθηκε για ασελγή πράξη. Του έκοψαν πρόστιμο και καταδικάστηκε σε 80 ώρες κοινωνικής εργασίας. Το περιστατικό τον έπεισε να μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλικότητά του και τη σχέση του με τον επιχειρηματία Kenny Goss.

Με τον σύντροφό του Kenny Goss

Συνέχισε να γράφει τραγούδια και το 1999 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Songs from the Last Century, ενώ πέρασε δύο χρόνια για να γράψει και να ηχογραφήσει το άλμπουμ Patience που κυκλοφόρησε το 2004. Θεωρήθηκε ως ένα είδος comeback και σημείωσε αμέσως επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μπήκε και στο No. 12 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια αγορά που φαινόταν να τον έχει απορρίψει. Μετά από αυτό το άλμπουμ είχε δηλώσει στο BBC πως δεν θα κάνει πλέον άλμπουμ προς πώληση, αλλά θα διαθέτει με free downloads τη μουσική του και θα ζητά από τους θαυμαστές του να διαθέτουν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το 2006 ξεκίνησε το πρώτο live tour για 15 χρόνια και έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που τραγούδησε στο νέο τότε Wembley Stadium. Η προσωπική του ζωή όμως συνέχισε να κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τον Φεβρουάριο του 2006 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, ενώ τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου υπήρχαν φήμες για συμμετοχή του σε σεξουαλική δραστηριότητα στο Hampstead Heath στο Λονδίνο. Είχε απειλήσει να μηνύσει τους φωτογράφους για παρενόχληση αλλά παραδέχτηκε πως συχνά έβγαινε έξω τη νύχτα και αναζητούσε ανώνυμο και χωρίς περιορισμούς σεξ.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2010, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 εβδομάδων επειδή ομολόγησε την ενοχή του για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών. Αφήθηκε ελεύθερος αφού εξέτισε το ήμισυ της ποινή του. Λίγο πριν από την έναρξη συναυλίας του στην Πράγα το 2011 ανακοίνωσε πως είχε χωρίσει από τον σύντροφό του Kenny Goss, κατηγορώντας για αυτό τον εθισμό του στο αλκοόλ και τις μάχες του με τα ναρκωτικά.

Το ταλέντο του George Michael τον έκανε παγκόσμιο αστέρι, αλλά ποτέ δεν αισθανόταν άνετα με αυτό. Μια φορά παραδέχτηκε πως ο άνθρωπος που είχε λατρευτεί από χιλιάδες θαυμαστές ήταν κάτι σαν alter-ego που έστελνε στη σκηνή για να κάνει μια δουλειά. Αγωνίστηκε σκληρά για να γίνει αποδεκτός ως σοβαρός τραγουδιστής-τραγουδοποιός και κατάφερε με επιτυχία να προσαρμόσει το στιλ του για να ταιριάζει σε ένα πιο ώριμο κοινό ενώ παράλληλα πάλευε με την κατάθλιψη και τις αμφιβολίες για τη σεξουαλικότητά του. Θα μείνει όμως στην ιστορία ως ένας από τους μουσικούς της δεκαετίας του 1980 με διάρκεια.

