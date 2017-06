Απαγωγή και δολοφονία 17χρονης μουσουλμάνας στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ

Η επίθεση προκάλεσε θλίψη και τρόμο στην μουσουλμανική κοινότητα, η οποία είχε συγκεντρωθεί για να προσευχηθεί στο τέμενος λόγω του Ραμαζανίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της κομητείας του Φέρφαξ, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς χθες το πρωί όταν το θύμα με φίλες του που έφευγαν από το τέμενος, και καβγάδισαν με οδηγό αυτοκινήτου στην κοινότητα του Στέρλινγκ,

Κάποια στιγμή ο οδηγός βγήκε από το όχημά του και επιτέθηκε στο κορίτσι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι φίλες της έτρεξαν για να γλιτώσουν από την επίθεση του άνδρα και αργότερα κατήγγειλαν στις αρχές την εξαφάνισή της με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό της στις κομητείες του Φέρφαξ και του Λάουντουν.

Περίπου στις 15.00 βρέθηκε το πτώμα μιας γυναίκας, που φέρεται ότι ανήκε στην 17χρονη, σε λίμνη του Στέρλινγκ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στην διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό της οι αρχές σταμάτησαν έναν οδηγό ο οποίος «οδηγούσε ύποπτα στην περιοχή» και τον συνέλαβαν. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο άνδρας αυτός είναι ο 22χρονος Ντάργουιν Μαρτίνες Τόρες.

