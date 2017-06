Απαντά η γυναίκα δημοσιογράφος στον Τραμπ! `Ψυχικά ανισόρροπος και εκβιαστής`!

Χθες Πέμπτη, ο πρόεδρος Τραμπ σε μια νέα φραστική επίθεση που εξαπέλυσε μέσω Twitter χαρακτήρισε την Μπρεζίνσκι «Τρελή Μίκα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης», λέγοντας πως «αιμορραγούσε σοβαρά από ένα λίφτινγκ» όταν είχε επισκεφτεί ένα γκολφ κλαμπ ιδιοκτησίας του την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και «ψυχοπαθή Τζο» τον Σκάρμπορο.

Οι δύο παρουσιαστές απάντησαν σήμερα με άρθρο τους στην Washington Post. «Φέτος, ανώτατα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου μας προειδοποίησαν ότι η ταμπλόιντ εφημερίδα National Enquirer σχεδίαζε να δημοσιεύσει ένα αρνητικό άρθρο για μας εκτός και αν παρακαλούσαμε τον πρόεδρο για να μην το δημοσιεύσουν. Αγνοήσαμε τις απελπισμένες εκκλήσεις τους», έγραψαν οι Μπρεζίνσκι και Σκάρμπορο.

Ο Σκάρμπορο πρόσθεσε σήμερα στην εκπομπή ότι έλαβε κλήσεις από τρεις ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους που ζητούσαν από τους δύο παρουσιαστές να καλέσουν τον Τραμπ και να του ζητήσουν συγγνώμη για τον τρόπο που καλύπτουν δημοσιογραφικά την κυβέρνησή του. Του είπαν ότι αν ζητήσει συγγνώμη, ο Τραμπ θα κανονίσει το άρθρο να μην δημοσιευτεί, υποστήριξε ο Σκάρμπορο, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Αυτό είναι εκβιασμός», δήλωσε.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Τραμπ διέψευσε την κατηγορία του παρουσιαστή, δίνοντας μια διαφορετική εκδοχή για την ιστορία πίσω από την δημοσίευση του άρθρου στην σκανδαλοθηρική εβδομαδιαία εφημερίδα.

«Είδα την – χαμηλής τηλεθέασης - εκπομπή MorningJoe για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Ψεύτικες ειδήσεις (Fake News). Με κάλεσε να σταματήσω την δημοσίευση του άρθρου του National Enquirer. Είπα όχι! Κακό σόου», έγραψε ο μεγιστάνας.

Watched low rated @Morning_Joe for first time in long time. FAKE NEWS. He called me to stop a National Enquirer article. I said no! Bad show