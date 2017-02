Απειλές Τραμπ στο Ιράν για δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι «τίποτε» δεν αποκλείεται όσον αφορά την αντίδραση της Ουάσινγκτον στην πρόσφατη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν.

Ο Τραμπ είπε ότι «δεν έχει αποκλειστεί τίποτα» ερωτηθείς εάν θα εξέταζε τη στρατιωτική επιλογή στο πλαίσιο της αντίδρασης στη δοκιμή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μία ημέρα αφού ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου «προειδοποίησε» επίσημα την Τεχεράνη.

Μάλιστα, με δύο tweets, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Ιράν και αναφέρει πως θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες στις ΗΠΑ για το Iran Deal, το οποίο όπως αναφέρει τους απέφερε 150 εκατομμύρια δολάρια και ουσιαστικά τους έσωσε όταν ήταν στο χείλος του γκρεμού...

Δείτε τα tweets

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them!

Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: $150 billion