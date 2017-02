Απίθανη γκάφα: Έκαναν τον Alec Baldwin πρόεδρο των ΗΠΑ!

Που; Στην εφημερίδα El Nacional του Αγίου Δομίνικου και μάλιστα στο πρωτοσέλιδό της! Την περασμένη Παρασκευή, το σχέδιο ήταν πως στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας θα έμπαιναν οι φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε θέμα που αφορούσε στα σχόλια του Αμερικανού προέδρου για τους ισραηλινούς εποικισμούς.

Αλλά κάτι φαίνεται πως πήγε στραβά. Και αντί για τον πρόεδρο των ΗΠΑ μπήκε ο… γνωστός ηθοποιός, ο οποίος τον υποδύεται στη σατιρική εκπομπή Saturday Night Live!

Respect to the Picture Editor at this Dominican Republic newspaper who mistakenly ran a picture of Alec Baldwin as Trump. pic.twitter.com/edWdLqP4Rj