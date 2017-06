Αποκαλυπτικός ο Πούτιν στον Όλιβερ Στόουν: Δεν είναι προδότης ο Σνόουντεν! [vid]

"Ο Σνόουντεν δεν είναι προδότης. Δεν πρόδωσε τα συμφέροντα της χώρας του. Επίσης δεν μεταβίβασε πληροφορίες σε καμία άλλη χώρα", δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνέντευξή του στον Όλιβερ Στόουν. Σε αντίθεση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήρισε "προδότη και αχάριστο" τον Έντουαρντ Σνόουντεν, ο Ρώσος πρόεδρος πιστεύει ότι δεν έκανε τίποτα που να ήταν ολέθριο για τη χώρα ή τον λαό του.

Στο απόσπασμα του ντοκιμαντέρ του αφιερώματος "The Putin Interviews" που προβλήθηκε από το Showtime ο Πούτιν βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο στη θέση του οδηγού, με τον Όλιβερ Στόουν στη θέση του συνοδηγού και στο πίσω κάθισμα τον μεταφραστή. Μιλώντας για την υπόθεση του Έντουαρντ Σνόουντεν, άλλοτε εργαζόμενου της NSA και της CIA, τόνισε πως κατά τη γνώμη του δεν θα έπρεπε να είχε διαρρεύσει τα άκρως απόρρητα έγγραφα. "Αν του άρεσε κάτι στη δουλειά του, θα έπρεπε απλά να είχε παραιτηθεί". Ενώ όπως ανέφερε δεν μπορεί να δικαιολογήσει προσωπικά τις μεθόδους του, πιστεύει ότι ήταν στα δικαιώματά του η απόφαση. "Αλλά από τη στιγμή που με ρωτάς αν είναι σωστό ή λάθος, πιστεύω ότι είναι λάθος".

Ο Όλιβερ Στόουν έκανε παραλληλισμούς ανάμεσα στον Έντουαρντ Σνόουντεν και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας είχε εγκαταλείψει τη σοβιετική μυστική υπηρεσία στις 20 Αυγούστου 1991 επειδή δεν συμφώνησε με την απόπειρα πραξικοπήματος που διοργάνωσαν μια χούφτα σκληροπυρηνικοί ηγέτες για να ανατρέψουν τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

"Παραιτήθηκα επειδή δεν συμφωνούσα με τις ενέργειες της κυβέρνησης", υπογράμμισε, σημειώνοντας πως οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες εκτελούν τα καθήκοντά τους με απόλυτη τήρηση του νόμου. "Νομίζω ότι δουλεύουν αρκετά καλά". Μεταξύ των πιο σκανδαλωδών γεγονότων που αποκαλύφθηκαν μετά τις διαρροές του Σνόουντεν ήταν η επί χρόνια παρακολούθηση των κινητών της καγκελαρίου της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ και μελών του υπουργικού συμβουλίου της από την αμερικανική κυβέρνηση.

