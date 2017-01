Αποχαιρετισμός Ομπάμα με δάκρυα και αποθέωση [pics, vids]

Ήταν η τελευταία ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα πριν παραδώσει τα "κλειδιά" του Λευκού Οίκου και των ΗΠΑ στον Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου. Επέλεξε να δώσει την ομιλία του στο Σικάγο, την πόλη απ’ όπου ξεκίνησε ως Γερουσιαστής την πορεία του προς την προεδρία των ΗΠΑ. Στο πλευρό του, φυσικά, η σύζυγός του Μισέλ, η κόρη του Μαλία, ο αντιπρόεδρός του Τζο Μπάιντεν με τη γυναίκα του Τζιλ.

«Συμπατριώτες μου, είτε συμφωνήσαμε είτε διαφωνήσαμε, οι συζητήσεις μου μαζί σας με κράτησαν ειλικρινή, με ενέπνευσαν και κάθε μέρα μάθαινα από εσάς. Με κάνατε καλύτερο πρόεδρο και καλύτερο άνθρωπο», είπε ενώ το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί τον αποθέωνε με κάθε ευκαιρία.

Ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε κυρίως και στις κόρες του, τη Μαλία που ήταν παρούσα και τη Σάσα, δηλώνοντας περήφανος για εκείνες. «Κάτω από τις πιο περίεργες συνθήκες γίνετε δυο υπέροχες κοπέλες. Είστε έξυπνες και όμορφες αλλά κυρίως είστε ευγενικές, παθιασμένες και σκέφτεστε τους άλλους και αντέξατε το βάρος όλων των χρόνων στο επίκεντρο, τόσο εύκολα. Απ’ όσα έχω κάνει στη ζωή μου, περισσότερο απ’ όλα είμαι περήφανος που είμαι ο μπαμπάς σας», είπε με τα μάτια του να βουρκώνουν και τη Μαλία να δακρύζει στην αγκαλιά της μητέρας της.

Φυσικά, δεν έλειψε η αναφορά του στη Μισέλ Ομπάμα. Μόλις ανέφερε το όνομά της, ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος για να χειροκροτήσει και να αποθεώσει την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Όλοι όρθιοι τη χειροκροτούσαν κι εκείνη είχε καρφωμένο το βλέμμα της σε εκείνον. «Τα τελευταία 25 χρόνια ήσουν σύζυγος, μητέρα των παιδιών μου και η καλύτερη φίλη μου. Ανέλαβες έναν ρόλο που δεν ζήτησες και τον έκανες δικό σου, με χάρη και ευγένεια. Έκανες τον Λευκό Οίκο ένα μέρος που ανήκει σε όλους. Και η νέα γενιά έχει τα στάνταρ της πιο ψηλά γιατί έχει εσένα πρότυπο. Με έκανες περήφανο και έκανες και τη χώρα υπερήφανη». Σε κάθε του λέξη για τη Μισέλ, ο κόσμος αποθέωνε και χειροκροτούσε όρθιος.

Από εκεί και πέρα, ο Μπαράκ Ομπάμα εστίασε την ομιλία του στα όσα πέτυχε τα οκτώ χρόνια που έμεινε στο Λευκό Οίκο, στάθηκε στη σημασία της δημοκρατίας και κάλεσε τους Αμερικανούς να υπερασπιστούν τα ιδανικά της χώρας και το σύνταγμα από εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους. Μια σαφής αναφορά στη Ρωσία, την οποία κατηγόρησε ευθέως για τις κυβερνοεπιθέσεις πριν από τις εκλογές αλλά και στον άνθρωπο που θα τον διαδεχτεί, τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφέρθηκε στις επιτυχίες της κυβέρνησής του στην ασφάλεια της χώρας από την τρομοκρατία, το πρόγραμμα κάλυψης εκατομμυρίων πολιτών στο νέο σύστημα υγείας (Obmacare), τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των θέσεων εργασίας, την πρόοδος σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και την λήξη του εμπάργκο και την επανεκκίνηση των σχέσεων με την Κούβα.

Αναφερόμενος σε μερικά από τα θέματα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η χώρα, τόνισε τον κίνδυνο της αυξανόμενης οικονομικής ανισότητας που οδηγεί τους πολίτες στην απομόνωση και τον κυνισμό, τον ρατσισμό που διχάζει την Αμερική, την αντίσταση στην υποδοχή των μεταναστών στη χώρα των μεταναστών προηγούμενων γενεών και την απομόνωση «στον δικό τους κόσμο» των πολιτών που περιβάλλονται από ομοϊδεάτες τους, σε σημείο που δεν μπορούν πια να ξεχωρίσουν την αλήθεια από το ψέμα.

Ο Ομπάμα αναφέρθηκε στη σημασία του πολιτεύματος για την Αμερική και την υφήλιο, καθώς και την ευθύνη κάθε πολίτη να μην παίρνει τη δημοκρατία ως δεδομένο, καλώντας τους Αμερικανούς να αρνηθούν να ενδώσουν στην πόλωση και στην προπαγάνδα που στοχεύει στην διάσπαση και την απομόνωση των πολιτών. Άλλη μια αιχμή στον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο τέλος της ομιλίας του, πέρα από την οικογένειά του ευχαρίστησε τον αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του, τους συνεργάτες του, πολλοί από τους οποίους ξεκίνησαν μαζί του στο Σικάγο. Είπε πως δεν θα σταματήσει να υπηρετεί τον αμερικανικό λαό, και παροτρύνοντας τους Αμερικανούς να συμμετάσχουν ενεργά στα κοινά για να φέρουν όποια αλλαγή θέλουν, «όπως κάνατε πριν από οκτώ χρόνια».

Και έκλεισε την ομιλία του με την εξής φράση: «Ναι μπορούμε (Yes, we can ήταν το προεκλογικό του σύνθημα την πρώτη φορά που εξελέγη), ναι τα καταφέραμε».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters, EPA