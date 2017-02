Απτόητος Τραμπ: Επιτίθεται σε δημοσιογράφους και... εξοπλίζεται!

Λίγο μετά την άφιξή του στην Φλόριντα, όπου θα περάσει το Σαββατοκύριακο στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέφυγε στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης για να επιτεθεί στον αγαπημένο του στόχο: Τα ΜΜΕ.

«Τα παραπλανητικά ΜΜΕ (New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) δεν είναι δικοί μου εχθροί, αλλά εχθροί των Αμερικανών», έγραψε, χρησιμοποιώντας ξανά τον όρο «παραπλανητικά μέσα ενημέρωσης», (fake news media) τον οποίο έχει εισάγει στην καθομιλουμένη στις ΗΠΑ.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!