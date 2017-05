Αριάνα Γκράντε: Η καριέρα της και η σχέση της με την Ελλάδα [pics, vids]

Η Αριένα Γκράντε γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1993 στην πόλη Μπόκα Ρατόν της Φλόριντα. Γονείς της είναι η Τζόαν Γκράντε και ο Έντουαρντ Μπουτέρα και εμπνεύστηκαν το όνομά της από την πριγκίπισσα Οριάνα από το καρτούν Felix the Cat. Η οικογένειά της μετακόμισε από τη Φλόριντα στη Νέα Υόρκη όταν η μητέρα της ήταν έγκυος σε εκείνη αλλά οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν 8-9 ετών.

Αν και αρχικά, ακόμα και η ίδια πίστευε ότι είχε ιταλική καταγωγή, τον Απρίλιο του 2014 είχε ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter πως οι παππούδες της ήταν Έλληνες και έχει ρίζες και από τη Βόρεια Αφρική.

«Μόλις έμαθα ότι οι παππούδες μου ήταν Έλληνες και εν μέρει από τη Βόρεια Αφρική. Νόμιζα πως είμαι Ιταλίδα. Ποια είμαι; Όλη μου η ζωή είναι ένα ψέμα» είχε γράψει.

just found out my grandparents are heavily greek and part north african.... I thought I was Italian... who am i ? my whole life is a lie