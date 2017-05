Αρρωστημένη εκδίκηση! Άγριος ομαδικός βιασμός, δολοφονία και ακρωτηριασμός 20χρονης στην Ινδία

Η τελευταία επίθεση έρχεται μία εβδομάδα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να καταδικάσει σε θανατική ποινή 4 άντρες που καταδικάστηκαν για τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής γυναίκας στο Δελχί το 2012.

Η εικοσάχρονη βιάστηκε από συμμορία και δολοφονήθηκε στην πόλη Rothak από τον ανεπιθύμητο εραστή και τους φίλους του, σύμφωνα με τους Hindustan Times. Το κρανίο της 20χρονης είχε διαλυθεί, ενώ την είχαν βιάσει με διάφορα αιχμηρά αντικείμενα.

She didn't agree to marry. He+6 gangraped her, inserted objects, drove car over face & left body for dogs. #Rohtak https://t.co/pozQeVEfz5