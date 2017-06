Artists for Grenfell: Κυκλοφορεί ο δίσκος για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Λονδίνο - Συγκινητικό βίντεο

Το τραγούδι, μια διασκευή του κλασικού "Bridge Over Troubled Water" των Σάιμον και Γκάρφανκελ, ερμηνεύουν επίσης η Λιόνα Λιούις, ο Τζέιμς Μπλαντ και χορωδία στην οποία συμμετέχουν 300 κάτοικοι της περιοχής, μεταξύ τους ορισμένοι επιζήσαντες της πυρκαγιάς.

Συνολικά 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά που ξέσπασε στον Πύργο Γκρένφελ στις 14 Ιουνίου, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την έρευνα.

Το σινγκλ "Bridge Over Troubled Water" που υπογράφουν οι Artists for Grenfell, είναι μια πρωτοβουλία του μουσικού παραγωγού της ποπ και κριτή τηλεοπτικού σόου με ταλέντα Σάιμον Κάουελ.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν θετικά στο τραγούδι, με τη χρήστρια του Twitter Sarah Styles να γράφει ότι είναι "πανέμορφο" και η Amy Elizabeth να λέει ότι τη "συγκίνησε ιδιαίτερα".

Το τραγούδι διατίθεται από σήμερα στα καταστήματα, ακούγεται στο ραδιόφωνο ενώ βίντεο θα προβληθεί για πρώτη φορά απόψε στη βρετανική τηλεόραση. Όλα τα έσοδα θα δοθούν στο London Community Foundation.

Μετά την τραγωδία στον Πύργο Γκρένφελ στο δυτικό Λονδίνο, η μουσική βιομηχανία ενώθηκε για να ηχογραφήσει έναν δίσκο για τα θύματα της καταστροφής.

Περισσότεροι από 50 καλλιτέχνες αφιέρωσαν τον χρόνο τους και τη βοήθειά τους ώστε να γίνει αυτό. Η ιστοσελίδα www.artistsforgrenfell.com. δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τον κόσμο να κάνει μια οποιαδήποτε δωρεά, η οποία μαζί με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τις πωλήσεις του δίσκου, θα δοθεί στο The London Community Foundation για τη βοήθεια των πληγέντων από το φρικτό συμβάν, γράφει ο Κάουελ.

