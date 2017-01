Αυτό ήταν το `γλυκόπικρο φινάλε` Ομπάμα: `Όλα θα πάνε καλά`! [vids, pics]

Από τις 20 Ιανουαρίου οι ΗΠΑ και κατά προέκταση ο πλανήτης ολόκληρος, γυρνούν σελίδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί ως ο νέος Πρόεδρος της χώρας και είναι στο χέρι του να δείξει το κατά πόσο η αλλαγή αυτή θα έχει αρνητικό ή θετικό πρόσημο.

Τα πρώτα σημάδια πάντως, κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι...

Obama... out!

Μέχρι τότε όμως, τα "φώτα" πέφτουν πάνω στον Μπαράκ Ομπάμα. Κι αυτό διότι το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. ώρα Ελλάδος), 18.01.2017, έδωσε την τελευταία του συνέντευξη Τύπου ως ο 44ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτή αναφέρθηκε σε πολλά και σημαντικά ζητήματα. Από τις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, που έγιναν πιο «ανταγωνιστικές» και πιο «δύσκολες» μετά την επιστροφή του Πούτιν στην προεδρία το 2012, υπό την προεδρία του οποίου η Ρωσία έκανε στροφή σε ένα «πνεύμα ανταγωνισμού»...

...Μέχρι την προειδοποίηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το ισραηλινό-παλαιστινιακό ζήτημα μπορεί να γίνει «εκρηκτικό», αλλά και την πεποίθηση πως η απόφασή του για την πρόωρη αποφυλάκιση της Chelsea Manning, δεν θα σηματοδοτήσει μια επιείκεια σε δράστες διαρροής μυστικών πληροφοριών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Εκτός από όλα αυτά, όμως, όλα τα... λεφτά ήταν το κλείσιμο της ομιλίας του. Εκεί που ήταν πιο χαλαρός και μίλησε για τα... χούγια του!

Συγκεκριμένα είπε: "Είναι αλήθεια πως πίσω από τις κλειστές πόρτες βρίζω περισσότερο από όσο δημόσια. Και μερικές φορές θυμώνω και απογοητεύομαι όπως ο οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος".

Πριν δώσει το αισιόδιοξο στίγμα του για το μέλλον (σ.σ. αν και από το βλέμμα του μάλλον δεν έμοιαζε ιδιαίτερα... πεπεισμένος γι' αυτό): "Βαθιά μέσα μου όμως... Πιστεύω πως θα είμαστε εντάξει. Πρέπει απλά να παλέψουμε γι' αυτό, να εργαστούμε γι΄αυτό και να μην το παίρνουμε ως δεδομένο. Και ξέρω ότι εσείς (σ.σ. οι δημοσιογράφοι) θα μας βοηθήσετε να το κάνουμε".

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, χτύπησε το χέρι του από αμηχανία στο πόντιουμ και αποχώρησε, με αρκετούς να τον χειροκροτούν.

Δείτε τα βίντεο και την αποχώρηση του Μπαράκ Ομπάμα

President Obama's parting thoughts: "We're going to be OK" https://t.co/XBvv7YCF1F pic.twitter.com/VJrRjncGl8

“At my core, I think we’re going to be ok. We just have to fight for it, we have to work for it.” -—@POTUS https://t.co/A0xwumsNNI