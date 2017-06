Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος που γιόρταζε μουσουλμανική γιορτή στο Νιούκαστλ!

Συναγερμός έχει σημάνει στο Νιουκάστλ, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος που γιόρτασε τη μουσουλμανική γιορτή Εΐντ αλ-φιτρ, κοντά σε τζαμί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 5 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως συνελήφθη μια 42χρονη, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για την οδηγό του αυτοκινήτου.

“Σήμερα περίπου στις 09:14 αναφέρθηκε στην αστυνομία ότι ένα όχημα παρέσυρε περαστικούς έξω από το αθλητικό κέντρο (Westgate Sports Centre) στο Νιούκασλ. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, ενώ την ώρα αυτή, εκτιμάται ότι δεν πρόκειται για περιστατικό που σχετίζεται με την τρομοκρατία,” ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο 29χρονος Asif Anwar ανέφερε πως “μια γυναίκα έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Δύο από τους τραυματίες είναι παιδιά. Επικράτησε χάος, όλοι πανικοβλήθηκαν. Η τρομοκρατία είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όλων”. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως δύο τραυματίες είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

