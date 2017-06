Αυτός είναι ο πιστολέρο της Βιρτζίνια - Μέσα σε λίγα λεπτά `έριξε` 50 με 100 σφαίρες

Πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε γήπεδο του μπέιζμπολ στην Αλεξάντρια κοντά στην Ουάσιγκτον, όπου βουλευτές και γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έκαναν προπόνηση.

Ο Μάικλ Μπράουν δεν διευκρίνισε τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Επισήμανε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε σχετικά με έναν ένοπλο που πυροβολούσε λίγο μετά τις 7 το πρωί τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας) και δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο σε μόλις 3 λεπτά. Ο αξιωματικός της αστυνομίας του Καπιτωλίου Μάθιου Βερνερόζα είπε από την πλευρά του ότι αστυνομικοί αντήλλαξαν πυρά με τον ύποπτο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι ο δράστης είναι νεκρός. "Πολλές ζωές θα είχαν χάθει χωρίς την ηρωϊκή παρέμβαση δύο αστυνομικών που εξουδετέρωσαν τον δράστη... κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ βίαιης επίθεσης", επισήμανε.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων Στιβ Σκάλις. Δύο από τους τραυματίες είναι αστυνομικοί του Καπιτωλίου, που βρέθηκαν στο σημείο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του βουλευτή, ο Σκάλις βρίσκεται σε "σταθερή κατάσταση" και χειρουργείται αυτή την ώρα.

Ο βουλευτής Μο Μπρουκς από την Αλαμπάμα δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι και φαίνεται να επρόκειτο για έναν λευκό άνδρα. Ο Μπρουκς κατάφερε να δει τον άνδρα για ένα δευτερόλεπτο. Ο ένοπλος πυροβολούσε από τον συρμάτινο φράκτη προς το γήπεδο όπου προπονούνταν οι κοινοβουλευτικοί ενόψει του αγώνα εναντίον των Δημοκρατικών αυτήν την εβδομάδα. «Πρέπει να έπεσαν 50-100 σφαίρες» είπε στο CNN.

Ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από τη Λουιζιάνα Στιβ Σκάλις "τραυματίστηκε σοβαρά" στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε ένα γήπεδο μπέιζμπολ στην Αλεξάντρια, κοντά στην Ουάσιγκτον, όμως "θα γίνει καλά", έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. "Ο Στιβ Σκάλις από τη Λουιζιάνα, ένας πραγματικός φίλος και πατριώτης, τραυματίστηκε σοβαρά όμως θα αναρρώσει πλήρως. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι μαζί του" ήταν το μήνυμα του.

