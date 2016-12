Αυστραλία: Βαν καρφώθηκε στα γραφεία χριστιανικής ένωσης και εξερράγη!

Ακολούθησε έκρηξη καθώς το φορτηγό μετέφερε φιάλες γκαζιού.

#BREAKING : A van has rammed into the Australian Christian Lobby office in Canberra before exploding. #9News pic.twitter.com/s0El39HBP9

Το προσωπικό που βρισκόταν εκείνη την ώρα στα γραφεία είναι καλά ενώ άγνωστη είναι η κατάσταση του οδηγού του βαν. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή νεκροί από την έκρηξη.

A vehicle has rammed our office in Canberra & exploded. All staff are safe. I do not know the condition of the driver. Prayers appreciated. pic.twitter.com/R1cKOIfMTC