Carrie Fisher: Γιατί ήταν η πριγκίπισσα της καρδιάς μας

Είχε γίνει σύμβολο πριν κατακλυστεί η αγορά από φιγούρες Star Wars, πριν τα πιτσιρίκια του 2016 αγοράσουν ψεύτικα φωτόσπαθα και γίνουν κι αυτά τζεντάϊ. Ή τουλάχιστον πριν προσπαθήσουν να γίνουν τζεντάι...

Η Carrie Fisher λίγες ημέρες μετά από μια δυνατή καρδιακή προσβολή, άφησε τον μάταιο τούτο κόσμο μόλις στα 60 της χρόνια.

Η Carrie Fisher μπορεί να έγινε γνωστή από τον ρόλο της ως πριγκίπισσα Λέια αλλά μας εξέπληξε ακόμα πιο ευχάριστα όσο περνούσαν τα χρόνια και άρχισε να μιλάει ανοικτά για θέματα ταμπού όπως οι ψυχικές ασθένειες αλλά και οι εθισμοί αλλά και γιατί ήταν μια σκληρή φεμινίστρια και όχι του κώλου.

Από όλα αυτά τα χρόνια ξεχωρίσαμε κάποιες ατάκες της που διαβάζοντάς τες θα καταλάβετε γιατί θα μας λείψει τόσο πολύ η πριγκίπισσά μας.

Η Fisher μίλησε από την αρχή ανοικτά για το πρόβλημά της με την διπολική διαταραχή και τον εθισμό της στα ναρκωτικά.

Σε μια συνέντευξη στο ABC η Fisher είχε πει ότι δεν ντρέπεται για την ασθένειά της.

«Είμαι ψυχικά ασθενής. Μπορώ να το πω αυτό. Δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Επιβίωσα και επιβιώνω αλλά εδώ είμαι!»



Στο βιβλίο της Wishful Drinking, η Fisher περιγράφει πόση δύναμη χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις την ψυχική ασθένεια.

«Μερικές φορές το να είσαι διπολικός είναι τόσο εξοντωτικό. Απαιτεί δύναμη και περισσότερο κουράγιο. Έτσι, αν ζεις με αυτή την ασθένεια και λειτουργείς μέσα από αυτήν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είσαι περήφανος και όχι να ντρέπεσαι».



Για τα γηρατειά

Είχε τόσα αποθέματα χιούμορ και ωραίου χιούμορ που όταν στην επανεμφάνισή της ως πριγκίπισσα Λέια το 2015 κάποιοι είπαν ότι δεν γερνάει όμορφα, εκείνη έγραψε ένα επικό tweet:

«Το ΣΩΜΑ μου δεν έχει γεράσει τόσο όμορφα όσο έχω γεράσει εγώ» και πρόσθεσε: «Η νεότητα και η ομορφιά δεν είναι επιτεύγματα».

Για τον Donald Trump

Δυο ημέρες πριν τις εκλογές η Fisher τα είπε πολύ ωραία για το νεο πλανητάρχη:

Trump speaking his mind isn't refreshing, it's appalling. Coca Cola is refreshing... — Carrie Fisher (@carrieffisher) November 6, 2016

Κορυφαία η ατάκα της και για τον θάνατο σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Rolling Stone μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της The Princess Diarist.

Είπε: «Φοβάμαι να πεθάνω. Οτιδήποτε σχετίζεται με τον πόνο δεν μου αρέσει. Ήμουν δίπλα σε ανθρώπους που πέθαιναν. Δεν ήταν ωραίο. Αλλά αν ήταν να πεθάνω θα ήθελα κάποιον σαν εμένα στο πλευρό μου. Και θα είμαι εκεί!»

Και τελικά ήταν εκεί... May the Force be with her....