Στρατιωτάκι η Μελάνια δίπλα στον Τραμπ- Το όλο νόημα βλέμμα του και το φιλί τους [pics, vid]

Και αυτό γιατί οι κακές γλώσσες είπαν ότι ο Τραμπ την παρακολουθούσε για να είναι σίγουρος πως δεν θα πει κάποια... κοτσάνα. Όπως βλέπετε, εκείνη φορώντας ένα λευκό πουκάμισο ήταν ιδιαίτερα chic κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης για τις μητέρες στρατιωτικών στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον.

Όταν ο Τραμπ την παρουσίασε και της έδωσε τον λόγο, τα φλας των φωτογράφων πήραν φωτιά... Κατάφεραν, όμως, και να "τσακώσουν" το όλο νόημα του Τραμπ στην Μελάνια... που την παρακολουθεί για να είναι σίγουρος ότι θα πει σωστά το ποίημα της, ενώ εκείνη όταν μιλάει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στέκεται δίπλα του σαν... στρατιωτάκι! Οι δυο τους, μάλιστα, αντάλλαξαν και ένα τρυφερό φιλί!

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Μελάνια δεν ήταν η μόνη παρούσα εκεί... αφού στον Λευκό Οίκο τριγυρνούσε και η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία φρόντισε να ανεβάσει φωτογραφία της από το event για να μην δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σιγά μην έλειπε... η κατά πολλούς πραγματική Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Today we honor military spouses for their service at home in support of their loved ones in uniform. #FBF to visiting Virginia Beach, 9.6.16 pic.twitter.com/V4Az7zAFi2