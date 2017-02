Διάταγμα Τραμπ: `Τον είδαμε στο δικαστήριο και είχαμε 2 στα 2`

Η ατάκα ανήκει στον Μπομπ Φέργκουσον, γενικός εισαγγελέας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. «Τον είδαμε στο δικαστήριο δύο φορές και πετύχαμε δύο στα δύο» δήλωσε, τρολάροντας κι εκείνος με τον δικό του τρόπο τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όχι όμως περισσότερο από την αντίπαλό του για την προεδρία των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον που έγραψε στο twitter το… απλό: "3-0". Όσες και οι ψήφοι κατά του Τραμπ δηλαδή, γιατί η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Οι Ρίτσαρντ Κλίφτον, Γουίλιαμ Κάνμπι και Μισέλ Φρίντλαντ έγραψαν τα ονόματά τους δίπλα σε εκείνο του δικαστή από το Σιάτλ Τζέιμς Ρόμπαρτ που ήταν ο πρώτος που έβαλε "φρένο" στα ξενοφοβικά σχέδια του Τραμπ. Είναι οι δικαστές του 9ου Δικαστηρίου Εφέσεων στο Σαν Φρανσίσκο, που αποφάσισαν αρνητικά σχετικά με την εφαρμογή της προσωρινής απαγόρευσης εισόδου ταξιδιωτών και προσφύγων από επτά μουσουλμανικές χώρες στις ΗΠΑ.

Δύο από τους δικαστές του δικαστηρίου που εξέτασε την προσφυγή έχουν διοριστεί από τους Δημοκρατικούς προέδρους Τζίμι Κάρτερ και Μπαράκ Ομπάμα, ενώ ο τρίτος δικαστής έχει διοριστεί από τον Ρεπουμπλικάνο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ

Το τριμελές συμβούλιο των δικαστών αποφάνθηκε ομόφωνα ότι η κυβέρνηση Τραμπ απέτυχε να παρουσιάσει οποιαδήποτε απόδειξη ώστε να υποστηρίξει τις ανησυχίες της σχετικά με την απειλή ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, ώστε να εφαρμοστούν άμεσα οι απαγορεύσεις που απορρέουν από το προεδρικό διάταγμα του Τραμπ που υπογράφτηκε στις 27 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ, πέρα από το tweet με τα κεφαλαία που εκδηλώνουν σαφές την οργή του, ακούγεται σε συνομιλία του με δημοσιογράφους να λέει ότι η απόφαση είναι πολιτική και πως θα νικήσει (την επόμενη φορά) στο δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας την… ψύχραιμη άποψη πως η χώρα τελεί υπό κίνδυνο.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!