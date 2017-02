Δημοσίευμα `φωτιά`! Στέλνει `δώρο` ο Πούτιν τον Σνόουντεν στον Τραμπ;

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News μετέδωσε, επικαλέστηκε στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ τα οποία δεν κατονόμασε, για να μεταδώσει μία είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου: Ότι η ρωσική ηγεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να παραδώσει στις αμερικανικές αρχές τον Έντουαρντ Σνόουντεν, τον πληροφορικό πρώην συνεργάτη της NSA που αποκάλυψε το εύρος της κατασκοπείας της υπηρεσίας αυτής σε βάρος ξένων ηγετών.

Οι λεπτομέρειες του... "δώρου"

Ένα στέλεχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, που ανέλυσε δημοσιεύματα σχετικά με τις ρωσικές προθέσεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μόσχα ίσως παραδώσει τον Σνόουντεν στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σαν «δώρο», μετέδωσε το NBC χθες Παρασκευή.

Νωρίτερα τον Φεβρουάριο ο Ανατόλι Κουτσέρενα, ο δικηγόρος ο οποίος εκπροσωπεί τον Σνόουντεν, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει από τις ΗΠΑ αίτημα για την έκδοση του πρώην συμβασιούχου της NSA. Ο Κουτσέρενα εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα προσαγάγει τον πελάτη του ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης.

Το NBC δεν δημοσίευσε κάποιο στοιχείο που να υποστηρίζει τη θεωρία αυτή, ούτε παρέπεμψε στα δημοσιεύματα που ανέφερε πως ανέλυσαν τα στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Τον Ιανουάριο ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σον Σπάισερ δήλωσε πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να κλείσει μια συμφωνία με τη Ρωσία για να παραδοθεί ο Σνόουντεν στις ΗΠΑ από τις ρωσικές αρχές.

Η Ρωσική Ομοσπονδία χορήγησε προσωρινό άσυλο στον Έντουαρντ Σνόουντεν για έναν χρόνο το 2013, τη χρονιά που ο πρώην συνεργάτης της NSA αποκάλυψε τις πρακτικές της. Το 2014 του δόθηκε τριετής άδεια παραμονής στη Ρωσία, η οποία αργότερα παρατάθηκε ως το 2020.

Η "δικαίωση" του Σνόουντεν!

Τί λέει όμως ο ίδιος ο Έντουαρντ Σνόουντεν για όλα αυτά; Με ένα μήνυμά του στο Twitter, δείνει πως αισθάνεται δικαιωμένος, αφού τονίζει πως η ιστορία αυτή αποδεικνύει ότι ουδέποτε συνεργάστηκε με τις ρωσικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

«Επιτέλους: ατράνταχτες αποδείξεις ότι ποτέ δεν συνεργάστηκα με τη ρωσική κατασκοπεία. Καμιά χώρα δεν παραδίδει σε άλλη κατασκόπους, καθώς οι υπόλοιποι θα φοβούνταν πως θα ακολουθήσουν», τονίζει χαρακτηριστικά.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm

Μάλιστα, έχει αναδημοσιεύσει κι ένα βίντεο που έχει αναρτήσει στο Twitter η δημοσιογράφος του Yahoo, Katie Couric, από μία συνέντευξή του, στην οποία του θέτει ακριβώς αυτό το ερώτημα και απαντά παρομοίως, δηλαδή ότι για τον ίδιο ένα τέτοιο σενάριο αποτελεί δικαίωση.

"Αυτό που με κάνει περήφανο, είναι το ότι μπορώ να υπερασπιστώ κάθε απόφαση που πήρα", λέει μεταξύ άλλων. Δείτε το βίντεο

Here’s what @snowden told me about the possibility of Putin handing him over as a good will gesture to the Trump administration. pic.twitter.com/LdoxE7cYvA