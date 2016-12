Δολοφονία Ρώσου πρέσβη: Γιατί σκότωσαν τον εκτελεστή! Στήριξη Ερντογάν στους αστυνομικούς

Οι εισαγγελικές αρχές της Τουρκίας διεξάγουν έρευνα για να διαλευκάνουν γιατί ο δράστης της δολοφονίας του Ρώσου πρεσβευτή Αντρέι Καρλόφ δεν συνελήφθη ζωντανός, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

Ο 22χρονος Τούρκος αστυνομικός Μεβλούτ Μερτ Αλτιντάς, όπως τον κατονόμασαν οι αρχές, πυροβόλησε και σκότωσε τον Ρώσο πρεσβευτή κατά την διάρκεια ομιλίας του τελευταίου σε γκαλερί τέχνης την Δευτέρα στην Άγκυρα, φωνάζοντας: «Μην ξεχνάτε το Χαλέπι» και «ο Θεός είναι μεγάλος», την ώρα που άνοιξε πυρ.



Büyükelçi Karlov'a suikastın ardından... από cumhuriyet

Το κρατικό πρακτορείο ανέφερε ότι οι εισαγγελείς ερευνούν γιατί οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις που εφόρμησαν στην γκαλερί μετά την δολοφονία του Καρλόφ δεν έπιασαν τον Αλτιντάς ζωντανό.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των ερευνών υπέδειξαν ότι ο δράστης συνέχιζε να πυροβολεί εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων φωνάζοντας: «Δεν μπορείτε να με πιάσετε ζωντανό», τόνισε το πρακτορείο.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον Αλτιντάς στα πόδια, αλλά ο δράστης συνέχισε να επιστρέφει τα πυρά, ενώ σερνόταν στο πάτωμα.

