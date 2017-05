Ποιος Ομπάμα; Βασιλική υποδοχή στον Τραμπ στη Σαουδική Αραβία! [pics]

Έφτασε στο Ριάντ το Air Force One δέκα λεπτά πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου (σ.σ. ώρα Ελλάδος). Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε χθες το ταξίδι του προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί και την Ευρώπη, μεταβαίνοντας τόσο στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα συναντηθεί με Γιούνκερ - Τουσκ, όσο και στο Βατικανό.

Η υποδοχή που ετοιμάστηκε για τον 45ο Πρόεδρο των Ηνωμένων πολιτειών της Αμερικής ήταν πραγματικά μεγαλοπρεπής. Τον υποδέχθηκε η ίδιος ο Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας, με το... τεραστίων διαστάσεων κόκκινο χαλί να έχει στηθεί από νωρίς στο σημείο.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες της άφιξης του Προεδρικού ζεύγους την ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

LIVE: #Trump arrives in #SaudiArabia on first foreign visit https://t.co/Aj35CrLs0h pic.twitter.com/eKgXbEYUXF

IMAGES: Trump arrives in Riyadh, Saudi Arabia for his first overseas visit as president https://t.co/Aj35CrLs0h pic.twitter.com/tTDWLBAECQ