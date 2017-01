Έφτασε στην Ουάσινγκτον για την ορκωμοσία ο Τραμπ [vid]

Ο εκλεγμένος πρόεδρος εθεάθη χθες στην αμερικανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο υποχρεώσεων που είχε σχετικά με την τελετή ορκωμοσίας, ωστόσο αναχώρησε για να κοιμηθεί στη Νέα Υόρκη. Όπως επιτάσσει η παράδοση, ο μεγιστάνας θα κοιμηθεί σήμερα το βράδυ στην Ουάσιγκτον στην επίσημη κατοικία Blair House. Θα εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο, μετά την ορκωμοσία του, την Παρασκευή το μεσημέρι.

Φορώντας σκούρο κοστούμι και μπλε γραβάτα ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, η οποία φόραγε γυαλιά ηλίου και ένα σκούρο παλτό. Μαζί τους ήταν και ο γιος τους Μπάρον.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Άντριους όπου σταθμεύει το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θα χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του μετά την ορκωμοσία του.

Ο δισεκατομμυριούχος μετέβη αμέσως στο ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον το οποίο φέρει το όνομά του –το Trump International Hotel, κι εγκαινίασε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας– προκειμένου να γευματίσει με τους επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο.

