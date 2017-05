Είναι πολλά τα λεφτά Ντόναλντ! Άρχοντας της... κωλοτούμπας ο Τραμπ! Τον `ξεγυμνώνουν` με δικά του λόγια!

Τη φράση "τα γραπτά μένουν" φαίνεται πως δεν έχει ακούσει ποτέ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή απλά την αγνοεί, αφού μέσα σε μία μόλις ημέρα έκανε δύο πράγματα στη Σαουδική Αραβία για τα οποία κατηγορούσε έξαλλος τον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα!

Συμφωνίες δισεκατομμυρίων!

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Χθες, Σάββατο 20.05.2017, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία και επρόκειτο για το πρώτο του ταξίδι εκτός ΗΠΑ, από την ημέρα που ορκίστηκε ως ο 45ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η υποδοχή του ήταν πραγματικά... βασιλική, αφού τον ίδιο και την σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, υποδέχθηκε μετά τιμών και ενός... τεραστίων διαστάσεων κόκκινο χαλί ο ίδιος ο Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η όλη τελετή υποδοχής δεν θύμιζε σε τίποτα την ανάλογη οργάνωση όταν τη χώρα επισκέφθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα.

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία αναμένεται να υπογράψουν συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για εξοπλιστικά, μεταξύ των οποίων και για την συναρμολόγηση 150 ελικοπτέρων Lockheed Martin Blackhawk στη Σαουδική Αραβία, όπως αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση.

Και μόνο η παραπάνω λεπτομέρεια, ήταν αρκετή για να προβεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε δύο κινήσεις για τις οποίες κατακεραύνωνε τον προκάτοχό του, Μπάρακ Ομπάμα, αποδεικνύοντας δύο πράγματα:

Πρώτον, ότι εφάρμοσε κατά γράμμα τη φράση "είναι πολλά τα λεφτά Άρη" και δεύτερον πως όχι μόνο... ξεχνά όσα έγραφε στο παρελθόν, αλλά επιμένει να γράφει... κατά ριπάς στο Twitter, κάνοντας μάλλον δεδομένο το ενδεχόμενο να εκτεθεί και στο μέλλον από τα... ίδια του τα λόγια, όπως ακριβώς έγινε χθες.

Περιστατικό πρώτο... η μαντίλα της Μελάνια

Ξεκινάμε από το πρώτο (χρονικά) περιστατικό, που δεν ήταν άλλο από την επιλογή της Μελάνια Τραμπ να εμφανιστεί στη Σαουδική Αραβία χωρίς να φορά μαντίλα.

H Πρώτη Κυρία, τράβηξε τα βλέμματα με το εντυπωσιακό μαύρο σύνολο που επέλεξε. Συγκεκριμένα ένα μαύρο σύνολο --φαρδύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο-- με μια φαρδιά χρυσή ζώνη, με την ίδια πάντως να μοιάζει αρκετά αμήχανη. Τα μαλλιά της κυμάτιζαν στον αέρα, με την Μελάνια Τραμπ να βαδίζει στα βήματα της Άνγκελα Μέρκελ και να μη φορά μαντίλα, παρά τους αυστηρούς νόμους που υπάρχουν στη Σαουδική Αραβία για τις γυναίκες.

Το ίδιο είχαν κάνει στο παρελθόν και η Τερέζα Μέι, η Χίλαρι Κλίντον, αλλά και η... προκάτοχος της Μελάνια Τραμπ, Μισέλ Ομπάμα και μοιάζει λογικό, αφού παρά τους αυστηρούς νόμους, είναι δεδομένο πως κανείς δεν μπορεί να... αναγκάσει την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να συμβιβαστεί.

Τι έλεγε όμως ο Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν για το ότι η Μισέλ Ομπάμα επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία χωρίς μαντίλα;

"Πολλοί άνθρωποι λένε ότι ήταν υπέροχο που η κυρία Ομπάμα αρνήθηκε να φορέσει μαντίλα στη Σαουδική Αραβία, όμως εκείνοι (σ.σ. στη Σαουδική Αραβία) προσεβλήθησαν. Έχουμε αρκετούς εχθρούς".

Αυτό αναφέρει tweet του Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Ιανουαρίου του 2015, με το οποίο επέκρινε την Μισέλ Ομπάμα επειδή έκανε αυτό ακριβώς που έκανε... χθες και η σύζυγός του!

Δείτε το tweet

Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies