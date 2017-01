Εκδίκηση! Γυμνή ακτιβίστρια πιάνει τον Τραμπ από τα... [pics]!

Και μάλιστα με το ίδιο νόμισμα! Τί είχε πει ο Τραμπ; Τον Οκτώβριο του 2016, η εφημερίδα Washington Post δημοσίευσε ένα απόσπασμα από μια ιδιωτική συζήτηση κατά την οποία το 2005 ο πρόεδρος -πλέον- των ΗΠΑ εξιστορεί την προσπάθειά του να κάνει σεξ με μια παντρεμένη γυναίκα, χρησιμοποιώντας εκφράσεις πεζοδρομίου.

Πιο συγκεκριμένα και μεταξύ πολλών, πολλών άλλων, είχε πει το... αμίμητο, μιλώντας σχςετικά με το πάθος του για τις όμορφες γυναίκες. "Απλά αρχίζω να τις φιλάω", είχε πει. "Και όταν είσαι σταρ σε αφήνουν να το κάνεις", πρόσθεσε. "Τις πιάνεις από το μ... Μπορείς να κάνεις ό,τι θες", συνέχισε, με την φράση του στα αγγλικά να είναι "grab them by the pussy".

Η ακτιβίστρια της FEMEN, λοιπόν, "πιάστηκε" από αυτήν ακριβώς την ατάκα και πήρε... εκδίκηση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Όχι βεβαίως τον ίδιο, αλλά ένα κέρινο ομοίωμά του στο μουσείο της Μαδρίτης.

Τί έκανε λοιπόν; Εμφανίστηκε με ένα κόκκινο παντελόνι, ενώ από την μέση και πάνω ήταν ολόγυμνη. Στο στήθος της είχε γράψει την φράση "grab back", ενώ στην πλάτη της ήταν γραμμένη η "απάντηση" στον Τραμπ: "Grab patriarchy by the balls"! Δηλαδή "πιάσε τιν πατριαρχία από τα @ρχίδι@"!

Όλα αυτά ενώ έπιανε τον "κέρινο" Τραμπ στα... απόκρυφα σημεία του κι ενώ ένας υπάλληλος του μουσείου προσπαθούσε να την απομακρύνει!

Φωτό: Reuters