Εκκωφαντική σιωπή από Τραμπ για την επίθεση στο Λονδίνο - Το tweet της Ιβάνκα

"Στέλνοντας την αγάπη μου προσεύχομαι για τα θύματα του #FinsburyPark στο Λονδίνο. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι απέναντι στο μίσος και στον εξτρεμισμό σε όλες τις φρικτές εκφάνσεις του", έγραψε στο Twitter η Ιβάνκα Τραμπ, ανώτατη προεδρική σύμβουλος και κόρη του Ντόναλντ Τραμπ.

Sending love and prayers to the victims in #FinsburyPark London. We must stand united against hatred and extremism in all it's ugly forms.