Εκλογές στην Αγγλία: Η πρώτη δήλωση του Κόρμπιν!

«Οποιο και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, η θετική μας εκστρατεία άλλαξε την πολιτική προς το καλύτερο», έγραψε στο Twitter ο Κόρμπιν.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το Εργατικό Κόμμα ενισχύει κατά 37 τον αριθμό των εδρών του.

Αναλυτικά η δήλωση του Τζέρεμι Κόρμπιν:

"Θέλω να στείλω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσους ψήφισαν το μανιφέστο μας και το ριζοσπαστικό όραμά μας για μία πιο δίκαιη Βρετανία.

Η ομάδα μας εργάστηκε τόσο σκληρά σε αυτή την εκστρατεία -από χτυπήματα πόρτα - πόρτα μέχρι τα social media- και είναι υπέροχο το ότι κερδίσαμε τόση υποστήριξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, η θετική μας εκστρατεία άλλαξε την πολιτική προς το καλύτερο.

Τζέρεμι Κόρμπιν".

Whatever the final result, our positive campaign has changed politics for the better. pic.twitter.com/EHLta2rnIW