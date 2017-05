Έκρηξη κοντά στη Γερμανική Πρεσβεία στην Καμπούλ – Δεκάδες θύματα

Κοντά στην γερμανική πρεσβεία έγινε η ισχυρή έκρηξη. Στην ίδια περιοχή, βρίσκονται κι άλλες πρεσβείες ξένων χωρών, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ήταν ο στόχος της βομβιστικής επίθεσης, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Πηγή ασφαλείας της γερμανικής πρεσβείας δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν θύματα μεταξύ του διπλωματικού προσωπικού από την τεράστια έκρηξη που συγκλόνισε την περιοχή των πρεσβειών στην αφγανική πρωτεύουσα.

“Η έκρηξη έγινε γύρω στις 08:25 το πρωί στην 17η οδό Ουαζίρ Ακμπάρ Χαν. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης για την βομβιστική επίθεση.

Update: Dozens killed and more than 100 wounded in #KabulBalst#AFG

