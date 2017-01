Έκρηξη στη Σμύρνη: 4 οι νεκροί - ΡΚΚ ή ISIS πίσω από την επίθεση;

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης, Ερόλ Αγιλντίζ, δήλωσε ότι αστυνομικοί σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο μπροστά στο δικαστήριο όπου σημειώθηκε νωρίτερα μια ισχυρή έκρηξη και υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους επιβαίνοντες πριν το όχημα, το οποίο ήταν παγιδευμένο με ποσότητα εκρηκτικών, ανατιναχθεί.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σμύρνης οι δράστες ήταν οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια εφόδου Καλάσνικοφ και χειροβομβίδες.

Ακόμη είπε ότι ένα δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο πιστεύεται πως ανήκε στους δράστες της επίθεσης, ανατινάχθηκε από πυροτεχνουργούς της αστυνομίας που προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σμύρνης, τα μέχρι στιγμής ευρήματα υποδεικνύουν πως για την επίθεση ευθύνεται το ΡΚΚ.

Ωστόσο, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι δύο τρομοκράτες που σκοτώθηκαν είχαν καλάσνικοφ και είχαν τοποθετήσει τους γεμιστήρες, όπως ο μακελάρης που σκόρπισε τον θάνατο στο κλαμπ Reina, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στην Κωνσταντινούπολη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας, Βεϊσί Καϊνάκ, δήλωσε ότι με βάση την ποσότητα του οπλισμού που ανακαλύφθηκε στο σημείο όπου νωρίτερα διαπράχθηκε μια επίθεση στη Σμύρνη, έξω από δικαστήριο της πόλης, προκύπτει πως σχεδιαζόταν μια πολύ μεγαλύτερη ενέργεια.

«Βάσει της προετοιμασίας, των όπλων, των βομβών και των πυρομαχικών που κατασχέθηκαν, γίνεται αντιληπτό πως σχεδιαζόταν μια πολύ μεγαλύτερη ωμότητα», είπε ο Καϊνάκ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που αναμεταδόθηκαν απευθείας.

Ο Καϊνάκ επέμεινε ότι η σημερινή επίθεση, που σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σμύρνης Ερόλ Αϊγιλντίζ πιστεύεται ότι διέπραξαν κούρδοι αυτονομιστές, δεν θα ωθήσει την τουρκική κυβέρνηση να αναστείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στη Συρία και στο Ιράκ.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την έκρηξη - Βίντεο ντοκουμέντο

Όπως μεταδίδει το CNN Turk, η έκρηξη έγινε στην είσοδο του πάρκινγκ που χρησιμοποιούν δικαστές και εισαγγελείς.

Terror attack on a court in izmir, Turkey, one terrorist killed, 1 still fighting, 3 civilian injured pic.twitter.com/B6TN59jFWo — Khalid Khan™ (@787StrikesBack) January 5, 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Στα social media κυκλοφορούν φωτογραφίες με δύο δράστες που έχουν πέσει νεκροί, ωστόσο η γνησιότητά τους δεν έχει εξακριβωθεί.