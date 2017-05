Έκρηξη στο Μάντσεστερ Αρένα: Τα πόδια της αιμορραγούν! Σκληρές εικόνες [vid]

Μια γυναίκα, κάθεται σε ένα χαμηλό πεζούλι, στο δρόμο, και της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, καθώς τα πόδια της αιμορραγούν.

@ShepNewsTeam Ask this lady with #Manchester who has been nail bombed in her legs if its #RadicalIslamicTerrorism or not #UK #Terrorism #ManchesterArena pic.twitter.com/GhmYx7k2dA