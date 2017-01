Έκρυψαν 20 εκατομμύρια δολάρια κάτω από το στρώμα! [pics]

Δεν τα έκρυψε φυσικά κάποιος που «σήκωσε» τα λεφτά του από την τράπεζα. Είναι το εύρημα των αρχών της Μασαχουσέτης στις αρχές Ιανουαρίου, στο πλαίσιο έρευνας για μια απάτη γιγαντιαίων διαστάσεων.

Ήταν ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Μασαχουσέτης αυτός που δημοσιοποίησε τον εντοπισμό μέρους της λείας στο Ουέστμπρο, κοντά στη Βοστώνη, ανεβάζοντας την, ομολογουμένως εντυπωσιακή (πόσες φορές μπορεί να κανείς μπροστά του 20 εκατομμύρια δολάρια;) στο twitter!

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL