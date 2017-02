`Ελληναράς` ταξιτζής κοροϊδεύει δημοσιογράφο: Το όνομά μου είναι Tsim Booky [vid]

Όταν λοιπόν τον πλησίασε για να του πάρει μια δήλωση, τον ρώτησε το όνομά του. Και ο ταξιτζής θεώρησε αστείο να του πει πως τον λένε «Tsim Booky». Δεν χρειάζεται ερμηνεία στα ελληνικά φυσικά…

Μόνο που οι Αυστραλοί δεν μιλούν ελληνικά. Και στο κοντρόλ του καναλιού δεν υπήρχε κάποιος να γνωρίζει τι σημαίνει το "όνομα". Και το έβαλε, λογικά σκεπτόμενος, super.

Φυσικά, το video έχει γίνει viral, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή. Άλλα υπέρ γιατί το βρήκαν το ίδιο αστείο με τον Έλληνα ομογενή και άλλα οργισμένα.

for those not aware "Tsim Booky" is a slang term for fellatio in Greek.... This bloke deserves a medal... #Greek #wogs #Melbourne #woglife pic.twitter.com/jSFPWgxDqh