`Ελληνίδα` η μητέρα του Μέσι! Έχει κόντρα με τη νύφη της - Στο γάμο προσπάθησε να την επισκιάσει [pics, vid]

Γενικά είναι γνωστό ότι στους γάμους λευκό φοράει μόνο η νύφη... ωστόσο, το πρόβλημα με το φόρεμα της μητέρας του Μέσι δεν ήταν μόνο το χρώμα.

Το φόρεμα ήταν υπερπαραγωγή, στολισμένο με εκατοντάδες swarovski, με όλους όσους το είδαν να υποστηρίζουν ότι θύμιζε σε όλα του νυφικό. Πρόκειται για ένα μακρύ καθαρό λευκό φόρεμα μέχρι το πάτωμα με κεντημένες πέτρες, δαντέλα και λαιμοκοψή, σχεδόν παρόμοιο με το νυφικό.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, η μητέρα του Μέσι το έκανε γιατί ήθελε να επισκιάσει την σύζυγο του γιου της, μιας και δεν την θέλει για νύφη της. Μάλιστα, οι κακές γλώσσες λένε πως κρατάει χρόνια... αυτή η κόντρα! Και δεν σταματάει στις δυο πιο σημαντικές γυναίκες στη ζωή του Μέσι... αλλά επεκτείνεται και σε οικογένειες! Εν ολίγοις, η οικογένεια της Antonella με την οικογένεια του συζύγου της είναι σφαγμένες!

Είναι τόσο κακές οι σχέσεις τους που ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να κλείσει δυο διαφορετικούς οροόφους στο ξενοδοχείο City Center Rosario, για να μείνουν ξεχωριστά οι οικογένειες και να συναντηθούν μόνο στον γάμο... για τα μάτια του κόσμου!

Ο γάμος που "άργησε"

Ο Λιονέλ Μέσι το... πήρε απόφαση και παντρεύτηκε την Αντονέλα Ρακούζο, την αγαπημένη του από τα παιδικά του χρόνια στην Αργεντινή, την Παρασκευή (30.06.2017). Το αγαπημένο ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά, τον 4χρονο Τιάγκο και τον 21 μηνών, Ματέο.

Περισσότεροι από 350 αστυνομικοί επιστρατεύτηκαν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή ασφάλεια στους 260 καλεσμένους. Το ευτυχές γεγονός έλαβε χώρα στην πόλη Ροσάριο, εκεί όπου ο Μέσι μεγάλωσε, πριν «μετακομίσει» στην Βαρκελόνη.

Ο γάμος ήταν πολιτικός κι έδωσαν το "παρών" πλήθος κόσμου και φυσικά πολλοί φίλοι του Μέσι από το χώρο του ποδοσφαίρου (από Μπαρτσελόνα και εθνική Αργεντινής). Κάρλες Πουγιός, Νεϊμάρ Τσάβι, Χαβιέρ Μασεράνο, Νεϊμάρ και Λουίς Σουάρες, Ζεράρ Πικέ -με τη σύζυγό του, Σακίρα- Ντι Μαρία, Σεσκ Φάμπρεγκας και Σέρχιο Αγκουέρο τα πιο ηχηρά ονόματα…

Neymar on Instagram: "I wish you the best always brother. Congratulations Leo Messi and Anto."#WeAreMessi pic.twitter.com/3WODxedOM0