“Εμφύλιος” στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ απειλεί με συλλήψεις

Λίγες μέρες στο τιμόνι των ΗΠΑ και ήδη φαίνεται πως ξεκίνησε η γκρίνια για τον Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του... Δημοσιεύματα θέλουν τον υπεύθυνο του προσωπικού του Λευκού Οίκου Reince Priebus και τον επικεφαλής της στρατηγικής Stephen Bannon να είναι στα μαχαίρια... Οι δυο τους, ωστόσο, λένε ότι είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ και πως έχουν άψογη συνεργασία.

“Ο Reince κάνει εξαιρετική δουλειά ,” υποστήριξε στο “The Hill” ο Stephen Bannon, θέλοντας να βάλει τέλος στις φήμες. Πάντως, όπως λένε, τα ξένα Μέσα οι δυο τους έχουν κόντρα για το ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη δύναμη... Σε μια κοινή δήλωση ανακοινώνοντας την πρόσληψη τους τον περασμένο Νοέμβριο, Ο Τραμπ είχε πει ότι οι δύο θα εργαστούν από κοινού ως «ισότιμοι εταίροι».

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί την αγαπημένη του μέθοδο... Του φταίνε όλοι και όλα! Σήμερα (16.2.2017) αποφάσισε «να συλλάβει» τους υπεύθυνους των διαρροών στον Τύπο, μετά τις αποκαλύψεις για τις επαφές που υπήρξαν τον περασμένο χρόνο μεταξύ στελεχών της προεκλογικής του ομάδας και των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και με τις συζητήσεις μεταξύ του πρώην συμβούλου του Μάικλ Φλιν και ενός Ρώσου διπλωμάτη.

The spotlight has finally been put on the low-life leakers! They will be caught!