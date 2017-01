Ένοπλος κρατά ομήρους σε τράπεζα της Αλαμπάμα [pics]

Ο ένοπλος μπήκε στο κτίριο και κρατά ομήρους, δήλωσε αστυνομικός στο AL.com. Οι κοντινές επιχειρήσεις εκκενώνονται και η περιοχή κλείνει για το κοινό. Ο ειδικός διαπραγματευτής του FBI που βρίσκεται στο σημείο, δεν έχει καταφέρει ακόμα να έρθει σε επαφή με τον ένοπλο.

#BREAKING: New pictures coming in from the scene of hostage situation at Alabama Credit Union in Tuscaloosa. pic.twitter.com/tw4a20QxpF